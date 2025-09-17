Jair Bolsonaro tiene cáncer de piel: cómo será su tratamiento estando con prisión domiciliaria

Por ese motivo monitorear la situación del exmandatario es clave. Como primera medida, pasar la noche internado en el centro médico de Brasilia le permitió experimentar una mejoría "parcial" de su estado general tras haber sido internado por una descompensación, baja presión arterial y anemia persistente.

Jair Bolsonaro.jpg

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo en un juicio que concluyó la semana pasada el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.

A partir de ese fallo el expresidente quedó recluido en su residencia de Brasilia junto a su esposa, Michelle, y su entorno busca que su estado de salud sea tenido en cuenta para no ser trasladado a una celda del Complejo Penitenciario de la Papuda o la sede de la Policía Federal (PF).