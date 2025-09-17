Jair Bolsonaro tiene cáncer de piel: cómo será su tratamiento estando con prisión domiciliaria
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel tras una serie de estudios en una clínica de Brasilia, donde cumple su condena.
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel tras una serie de estudios realizados en la clínica de Brasilia a la que había sido ingresado el martes de esta semana por una descompensación.
Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario, reveló que su padre "se sintió mal hace poco, con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja", todos síntomas atribuidos a secuelas de cuando fue acuchillado durante su campaña presidencial de 2018.
Un día más tarde, el equipo médico del hospital DF Star de Brasilia informó públicamente que Jair Bolsonaro, de 70 años, presenta dos lesiones cutáneas con “presencia de carcinoma de células escamosas”, por lo que deberá someterse a un seguimiento clínico y revaluaciones periódicas.
Al respecto Cláudio Birolini, el médico que lidera el equipo personal del expresidente de Brasil, precisó que este tipo de cáncer de piel "no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias".
Por ese motivo monitorear la situación del exmandatario es clave. Como primera medida, pasar la noche internado en el centro médico de Brasilia le permitió experimentar una mejoría "parcial" de su estado general tras haber sido internado por una descompensación, baja presión arterial y anemia persistente.
Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo en un juicio que concluyó la semana pasada el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.
A partir de ese fallo el expresidente quedó recluido en su residencia de Brasilia junto a su esposa, Michelle, y su entorno busca que su estado de salud sea tenido en cuenta para no ser trasladado a una celda del Complejo Penitenciario de la Papuda o la sede de la Policía Federal (PF).
