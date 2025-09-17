La misa tradicional vuelve al Vaticano después de ser prohibida por el papa Francisco

La decisión del argentino no solo le ponía una restricción a la misa tradicional, sino que afectaba directamente a Peregrinación ad Petri Sedem (Peregrinación a la Sede de Pedro), la cual se realiza cada año desde 2012 como un encuentro anual de fieles, sacerdotes y religiosos de todo el mundo.

Con la llegada del Papa León XIV se volvió a autorizar la celebración, tal como anunció el presidente del Coetus Internationalis Summorum Pontificum, organizador de la peregrinación.

Cómo será la misa tradicional en la basílica de San Pedro

Raymond Leo Burke El cardenal estadounidense Raymond Leo Burke

El próximo sábado 25 de octubre, el cardenal estadounidense Raymond Leo Burke celebrará nuevamente la antigua liturgia en latín en el altar de la Cátedra de la basílica de San Pedro.

La misa se celebrará en medio de la 14° peregrinación titulada Ad Petri Sedem, organizada por la asociación Popolo Summorum Pontificum, que se realizará del 24 al 26 de octubre en Roma.

La peregrinación comenzará el 24 de octubre con las Vísperas Pontificias en la basílica de San Lorenzo in Lucina, presididas por el cardenal Matteo Maria Zuppi, quien es considerado un progresista y era cercano a Francisco.

Luego, el 25 de octubre, la procesión partirá al mediodía de la basílica de los Santos Celso y Giuliano hacia la basílica de San Pedro, donde se celebrará la Eucaristía.

Se trata de un momento de gran importancia para la Iglesia Católica y sus fieles más. La misa tradicional podrá ser celebrada libremente por todos los sacerdotes que así lo deseen.