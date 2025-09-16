Jair Bolsonaro sufrió una descompensación en prisión domiciliaria y tuvo que ser internado de urgencia

Con ese mensaje el médico cerró la cuestión del porqué Bolsonaro dejó la residencia donde cumple su pena por orquestar un de golpe de Estado contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, pero comenzó el debate sobre dónde debería cumplir la pena dispuesta el jueves pasado por el máximo tribunal de Brasil.

La última vez que el exmandatario había pisado un centro médico fue el domingo pasado, cuando se sometió a una serie de estudios que dieron resultados como que tiene una anemia, según informaron en ese momento medios de Brasil como O Globo.

Por el momento Bolsonaro sólo se encuentra en observación sin que se hayan divulgado más información al respecto.