Jair Bolsonaro sufrió una descompensación en prisión domiciliaria y tuvo que ser internado de urgencia
El expresidente de Brasil fue condenado a 27 años de cárcel por su rol en un intento de golpe de Estado. Uno de sus hijos aseguró que sufrió una crisis de hipo.
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro quedó en observación este martes tras ser internado de urgencia en el Hospital DF Star de Brasilia por un cuadro de descompensación que incluyó hipo, baja presión y vómitos.
Jair Bolsonaro se instaló junto a su esposa, Michelle, en su residencia de Brasilia para cumplir con la pena de 27 años de prisión por golpismo que le impuso Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. Pero menos de una semana después del veredicto el expresidente ya estaba en la calle, aunque por un motivo desagradable.
Al respecto Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario, reveló que su padre, de 70 años, "se sintió mal hace poco, con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja", todos síntomas que le quedaron de cuando fue acuchillado en un atentado que sufrió en 2018, cuando hacía campaña para llegar a la Presidencia.
En un comunicado emitido este martes por Claudio Birolini, jefe del equipo médico personal de Jair Bolsonaro, informó que el expresidente de Brasil "presentó en la tarde de hoy un cuadro de malestar, caída de presión arterial y vómitos", tras lo cual pidió "que sea llevado al Hospital DF Star para evaluación clínicas, medidas terapéuticas y exámenes complementarios".
Con ese mensaje el médico cerró la cuestión del porqué Bolsonaro dejó la residencia donde cumple su pena por orquestar un de golpe de Estado contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, pero comenzó el debate sobre dónde debería cumplir la pena dispuesta el jueves pasado por el máximo tribunal de Brasil.
La última vez que el exmandatario había pisado un centro médico fue el domingo pasado, cuando se sometió a una serie de estudios que dieron resultados como que tiene una anemia, según informaron en ese momento medios de Brasil como O Globo.
Por el momento Bolsonaro sólo se encuentra en observación sin que se hayan divulgado más información al respecto.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario