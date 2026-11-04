Histórico triunfo en Florida: Byron Donalds se convirtió en el primer gobernador afroamericano del estado

Jornada de hitos históricos en las urnas

La elección de Donalds se suma a un reducido historial en la política norteamericana: hasta el momento, solo tres ciudadanos afroamericanos habían logrado ser electos gobernadores estatales en la historia del país:

Douglas Wilder (Virginia, 1990-1994)

Deval Patrick (Massachusetts, 2007-2015)

Wes Moore (Maryland, 2023-actualidad)

A la par del resultado en suelo floridano, la contienda electoral dejó otro registro sin antecedentes en el estado de Georgia, donde la demócrata Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida para ocupar una gobernación en los Estados Unidos.

Los comicios de medio término de este martes renovaron la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio de los escaños del Senado y decenas de gobernaciones y cargos locales a lo largo de todo el territorio estadounidense.