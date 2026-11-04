Histórico triunfo en Florida: Byron Donalds se convirtió en el primer gobernador afroamericano del estado
El republicano obtuvo 4.109.537 votos y se impuso por el 50,1% en una reeñida elección ante la demócrata David Jolly.
En el marco de las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos, el republicano Byron Donalds logró la victoria en la contienda por la gobernación de Florida con 50,1% de los votos, tras superar al postulante demócrata David Jolly.
Con esta definición, Donalds marcará un hito al transformarse en el primer mandatario de raza negra en la historia del estado y en el primero en alcanzar ese cargo a nivel nacional bajo las siglas del Partido Republicano.
Donalds asumirá sus funciones en enero en reemplazo de Ron DeSantis, quien concluye su segundo período consecutivo al frente del Poder Ejecutivo local sin posibilidad legal de aspirar a una nueva reelección.
Un bastión conservador consolidado y la marca MAGA
Referente del sector alineado con el movimiento Make America Great Again (MAGA) y de estrecho vínculo con el presidente Donald Trump, Donalds se desempeñó durante los últimos seis años como representante federal en la Cámara Baja del Congreso antes de lanzar su candidatura a la gobernación.
El resultado ratifica la hegemonía del Partido Republicano en Florida, un territorio que hasta comienzos del siglo XXI era considerado uno de los estados "bisagra" clave en el mapa electoral estadounidense. Con este triunfo, Donalds se convertirá en el quinto gobernador conservador consecutivo desde 1998.
Jornada de hitos históricos en las urnas
La elección de Donalds se suma a un reducido historial en la política norteamericana: hasta el momento, solo tres ciudadanos afroamericanos habían logrado ser electos gobernadores estatales en la historia del país:
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Douglas Wilder (Virginia, 1990-1994)
Deval Patrick (Massachusetts, 2007-2015)
Wes Moore (Maryland, 2023-actualidad)
A la par del resultado en suelo floridano, la contienda electoral dejó otro registro sin antecedentes en el estado de Georgia, donde la demócrata Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida para ocupar una gobernación en los Estados Unidos.
Los comicios de medio término de este martes renovaron la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio de los escaños del Senado y decenas de gobernaciones y cargos locales a lo largo de todo el territorio estadounidense.
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