Keisha Lance Bottoms ganó en Georgia será la primera gobernadora negra de Estados Unidos

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El resurgir demócrata en un histórico bastión sureño

El triunfo de Bottoms refleja el sostenido avance del Partido Demócrata en Georgia, un estado sureño que durante décadas estuvo dominado por el Partido Republicano. De hecho, la última vez que un candidato demócrata había logrado ganar la gobernación estatal fue en el año 1998.

Esta victoria se complementa con otros resultados favorables para la oposición en la región: