Javier Milei está en el top 5 de líderes mundiales de 2025, según The Telegraph

El mensaje grabado de Javier Milei para cerrar el año

En la antesala de los festejos de Año Nuevo, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para dirigirse a los argentinos con un mensaje cargado de definiciones políticas y con un repaso de sus primeros dos años, destacando los supuestos logros.

Mientras se prepara para recibir el 2026 en la Quinta de Olivos, el economista libertario trazó una línea de corte al cumplirse la primera mitad de su mandato, asegurando que su plataforma electoral ha sido ejecutada con éxito, pese a que las cifras y la gran mayoría de los argentinos no piense lo mismo.

El mandatario optó por un discurso centrado en los resultados de su programa de "shock", enfocándose especialmente en los indicadores sociales y económicos. "Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña", afirmó al inicio de su intervención, sin sonrojarse.

En ese sentido, el jefe de Estado destacó el cambio de tendencia en las variables macroeconómicas. "Estamos bajando la inflación y estamos empezando a crecer", sostuvo.