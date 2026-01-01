Javier Milei está en el top 5 de líderes mundiales de 2025, según The Telegraph
El Presidente fue seleccionado por lectores y panelistas del conservador diario británico junto a Benjamin Netnhayu y Donald Trump, entre otros.
El conservador diario británico The Telegraph incluyó al presidente, Javier Milei, en su lista de los líderes mundiales más destacados de 2025.
En su edición especial del 1 de enero de 2026, el medio inglés publicó un balance de los mandatarios más influyentes.
Milei fue seleccionado en el tercer lugar por un panel de expertos que destacó su capacidad para aplicar una "motosierra al gasto público" y liderar un cambio radical en la economía.
En tanto, en la votación de los lectores, el Presidente alcanzó el segundo puesto como líder del año.
Milei compartió el top 5 con figuras como Donald Trump, Benjamin Netnhayu, Giorgia Meloni y Ahmed al-Sharaa.
El mensaje grabado de Javier Milei para cerrar el año
En la antesala de los festejos de Año Nuevo, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para dirigirse a los argentinos con un mensaje cargado de definiciones políticas y con un repaso de sus primeros dos años, destacando los supuestos logros.
Mientras se prepara para recibir el 2026 en la Quinta de Olivos, el economista libertario trazó una línea de corte al cumplirse la primera mitad de su mandato, asegurando que su plataforma electoral ha sido ejecutada con éxito, pese a que las cifras y la gran mayoría de los argentinos no piense lo mismo.
El mandatario optó por un discurso centrado en los resultados de su programa de "shock", enfocándose especialmente en los indicadores sociales y económicos. "Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña", afirmó al inicio de su intervención, sin sonrojarse.
En ese sentido, el jefe de Estado destacó el cambio de tendencia en las variables macroeconómicas. "Estamos bajando la inflación y estamos empezando a crecer", sostuvo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario