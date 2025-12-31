La carta de Fito Páez para recibir al 2026: "El fascismo no está preparado para detener la risa y la creación"

Seguidamente, agregó: "Siempre son tiempos de resistir a la puesta en escena de cualquier organismo que intente aniquilar lo mejor de nuestras vidas: la solidaridad, el amor, la inteligencia, los cuerpos, el espíritu crítico y la alegría. Hay que crear otras formas de vivir en tribu, de maneras más amables y dignas para todos".

"El mundo cambió. Siempre lo hizo. Nunca me gustó el mensaje del mito griego sobre el vuelo de Ícaro: 'No vueles tan alto porque el sol va a quemar tus alas, caerás al mar y morirás ahogado'. Propongo mejorar la calidad de las alas. Hacerlas más fuertes y resistentes. Hay que volar lo más alto posible. ¡Feliz 2026!", cerró.

image