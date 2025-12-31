Javier Milei recibe el 2026 en la Quinta de Olivos, entre un mensaje institucional y su agenda exterior

Sin embargo, el hito más esperado del trimestre será el viaje a Estados Unidos, y según trascendió, el equipo diplomático trabaja contrarreloj para concretar un encuentro bilateral con Donald Trump. El objetivo es ambicioso: sellar los lineamientos de un acuerdo de libre comercio entre ambas naciones, un pilar fundamental para el programa económico de la administración libertaria.

Javier Milei, enfocado en las sesiones extraordinarias y rosca federal

En el plano legislativo, el Gobierno ya tiene una fecha tentativa para reactivar el Congreso: el 2 de febrero. El llamado a sesiones extraordinarias incluirá dos temas de alto voltaje político:

Reforma Laboral: Tras el impasse de diciembre por falta de consenso, el oficialismo vuelve a la carga.

Ley de Glaciares: Un proyecto que genera controversia ambiental pero que el Ejecutivo considera vital para el desarrollo minero.