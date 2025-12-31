Javier Milei recibe el 2026 en la Quinta de Olivos, entre un mensaje institucional y su agenda exterior
El Presidente pasa la Nochevieja en la residencia oficial sin planes de viajes ni vacaciones, mientras ultima los detalles de una gira clave por Suiza y Estados Unidos.
El presidente Javier Milei recibe el año 2026 en la Quinta de Olivos, manteniendo el perfil supuestamente austero que caracterizado sus cierres de año, por lo que no tiene previsto realizar viajes ni celebraciones protocolares.
Así confirmaron fuentes de la Casa Rosada, al tiempo que se espera que, tal como ocurrió en ocasiones anteriores e incluso en Navidad, difunda un mensaje grabado a la medianoche dirigido a la ciudadanía.
Desde el entorno presidencial ratificaron que Milei no tomará días de licencia. Tras el brindis, la agenda oficial se reactivará de inmediato con el foco puesto en la proyección internacional.
A pesar de la intensidad de lo que viene, desde el círculo íntimo del Presidente optaron por el silencio respecto a quiénes acompañarán al mandatario este 31 de diciembre. "Cada integrante del gabinete tiene su espacio de descanso privado", señalaron, dejando en claro que, al menos por ahora, no habrá una foto política de fin de año.
Mientras tanto, la organización del Foro Económico Mundial ya confirmó la participación del argentino en la cumbre de Davos, donde se espera que vuelva a defender las ideas del liberalismo y a cuestionar las políticas colectivistas ante la élite financiera global.
Sin embargo, el hito más esperado del trimestre será el viaje a Estados Unidos, y según trascendió, el equipo diplomático trabaja contrarreloj para concretar un encuentro bilateral con Donald Trump. El objetivo es ambicioso: sellar los lineamientos de un acuerdo de libre comercio entre ambas naciones, un pilar fundamental para el programa económico de la administración libertaria.
Javier Milei, enfocado en las sesiones extraordinarias y rosca federal
En el plano legislativo, el Gobierno ya tiene una fecha tentativa para reactivar el Congreso: el 2 de febrero. El llamado a sesiones extraordinarias incluirá dos temas de alto voltaje político:
- Reforma Laboral: Tras el impasse de diciembre por falta de consenso, el oficialismo vuelve a la carga.
- Ley de Glaciares: Un proyecto que genera controversia ambiental pero que el Ejecutivo considera vital para el desarrollo minero.
