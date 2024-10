Jeff Bezos explicó por qué decidió no respaldar a Kamala Harris

En un artículo de opinión publicado ayer por The Washington Post, Bezos aseguró que los abiertos apoyos de los medios de comunicación a un candidato en particular "no hacen nada para inclinar la balanza de una elección”. "Ningún votante indeciso en Pensilvania va a decir: ‘Voy a apoyar el apoyo del periódico A’”, señaló el multimillonario y advirtió que los apoyos presidenciales "crean una percepción de parcialidad… de no independencia".