Jeff Bezos pronosticó que la inteligencia artificial provocará "escasez de mano de obra"

Para Bezos, el principal efecto de la inteligencia artificial será un aumento significativo de la productividad. Ese fenómeno, según sostuvo, impulsará el crecimiento económico y favorecerá la aparición de sectores y profesiones que hoy todavía no existen. Por eso considera que el problema no será la falta de trabajo, sino la dificultad para encontrar suficientes personas que puedan cubrir la demanda laboral.

Durante su intervención también se mostró optimista respecto del impacto general de esta tecnología en la sociedad y aseguró que podría abrir una nueva etapa de prosperidad económica a nivel global.

"Creo que la inteligencia artificial va a hacer posible una serie de edades doradas", señaló.

Las declaraciones del fundador de Amazon llegan en medio de un intenso debate dentro del sector tecnológico. Mientras algunos expertos sostienen que la IA permitirá potenciar las capacidades humanas y generar nuevas fuentes de empleo, otros advierten que podría reemplazar numerosas tareas realizadas actualmente por trabajadores, especialmente en áreas administrativas, de oficina y servicios.

Aunque todavía no existe consenso sobre cuál será el resultado final, la inteligencia artificial ya comenzó a transformar el mercado laboral y el intercambio de opiniones entre referentes de la industria promete profundizarse a medida que la tecnología continúe avanzando.