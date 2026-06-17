Jeff Bezos pronosticó que la inteligencia artificial provocará "escasez de mano de obra"
El fundador de Amazon aseguró que el avance de la IA no provocará desempleo masivo y sostuvo que el futuro podría estar marcado por la falta de trabajadores.
Mientras crecen las advertencias sobre el posible impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, Jeff Bezos planteó una mirada completamente distinta y aseguró que la tecnología no provocará una crisis de empleo, sino todo lo contrario.
El fundador de Amazon participó del evento VivaTech, realizado en París, donde habló sobre el avance de la IA y su efecto en la economía global. Allí sostuvo que el desarrollo de estas herramientas impulsará un fuerte aumento de la productividad y abrirá la puerta a nuevas oportunidades laborales.
"No habrá desempleo por la inteligencia artificial. Habrá escasez de trabajadores", afirmó Bezos durante su exposición, en una declaración que rápidamente generó repercusión en todo el mundo.
Según el empresario, cada gran avance tecnológico generó temores similares a los que hoy despierta la inteligencia artificial. Sin embargo, considera que la experiencia histórica demuestra que las innovaciones terminan creando nuevas actividades económicas y más oportunidades laborales de las que eliminan.
"Cada vez que hay una nueva tecnología, la gente piensa que va a destruir empleos, pero históricamente eso no ocurrió", explicó el magnate, al comparar la IA con otras transformaciones que marcaron distintas épocas, como la mecanización industrial, las computadoras e internet.
Para Bezos, el principal efecto de la inteligencia artificial será un aumento significativo de la productividad. Ese fenómeno, según sostuvo, impulsará el crecimiento económico y favorecerá la aparición de sectores y profesiones que hoy todavía no existen. Por eso considera que el problema no será la falta de trabajo, sino la dificultad para encontrar suficientes personas que puedan cubrir la demanda laboral.
Durante su intervención también se mostró optimista respecto del impacto general de esta tecnología en la sociedad y aseguró que podría abrir una nueva etapa de prosperidad económica a nivel global.
"Creo que la inteligencia artificial va a hacer posible una serie de edades doradas", señaló.
Las declaraciones del fundador de Amazon llegan en medio de un intenso debate dentro del sector tecnológico. Mientras algunos expertos sostienen que la IA permitirá potenciar las capacidades humanas y generar nuevas fuentes de empleo, otros advierten que podría reemplazar numerosas tareas realizadas actualmente por trabajadores, especialmente en áreas administrativas, de oficina y servicios.
Aunque todavía no existe consenso sobre cuál será el resultado final, la inteligencia artificial ya comenzó a transformar el mercado laboral y el intercambio de opiniones entre referentes de la industria promete profundizarse a medida que la tecnología continúe avanzando.
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