Pedro Sánchez cuestionó a países de la Unión Europea por la crisis en Ceuta y pidió una reunión urgente

Sánchez afirmó que esa reacción estuvo motivada “por prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos” y advirtió que “la Unión Europea no puede permitirse este tipo de reacción egoísta, polarizadora e ilegal”.

Crisis migratoria en Ceuta: más de 60.000 personas cruzaron desde Marruecos y ya hay 34 muertos.

El pedido de una reunión extraordinaria

Frente a este escenario, el mandatario solicitó a Irlanda, que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, la convocatoria urgente de una videoconferencia de ministros del Interior para definir una respuesta común ante futuras crisis migratorias y reafirmar que la protección de las fronteras exteriores constituye una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros.

El planteo llegó después de uno de los mayores episodios migratorios registrados en la frontera sur española en los últimos años. De acuerdo con el Gobierno de España, al menos 67 personas murieron durante la crisis y más de 48.000 de los casi 50.000 migrantes que ingresaron a Ceuta regresaron a Marruecos en un plazo de 48 horas.

Las repercusiones también dejaron al descubierto las diferencias internas dentro de la Unión Europea. Mientras varios gobiernos expresaron su respaldo a España, otros, como Finlandia y Polonia, endurecieron sus cuestionamientos. En respuesta, Sánchez difundió estadísticas de Frontex que ubican a Italia, los Balcanes occidentales y Grecia por delante de España en cantidad de ingresos irregulares registrados entre 2021 y 2026.