Pedro Sánchez cuestionó a países de la Unión Europea por la crisis en Ceuta y pidió una reunión urgente
El mandatario español reclamó una respuesta coordinada ante el ingreso masivo de personas al enclave fronterizo y apuntó contra algunos gobiernos.
La crisis migratoria registrada en Ceuta volvió a generar tensión dentro de la Unión Europea. En ese contexto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, elevó un fuerte reclamo a las autoridades comunitarias para coordinar una estrategia conjunta frente a este tipo de episodios y cuestionó la postura adoptada por algunos Estados miembros.
A través de una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el mandatario manifestó su preocupación por las reacciones que despertó el ingreso irregular de miles de migrantes al enclave español ubicado en el norte de África. Según explicó, España logró recuperar el control de la frontera en menos de 48 horas y desplegó asistencia humanitaria durante la emergencia.
El reclamo de España a la Unión Europea
En la misiva, Sánchez sostuvo que alrededor de 50.000 migrantes ingresaron de forma irregular a Ceuta, aunque aseguró que posteriormente las autoridades españolas lograron devolver a la gran mayoría de quienes habían cruzado la frontera sin autorización e impedir nuevos desplazamientos hacia el continente europeo.
El presidente también destacó que el operativo fue posible gracias a la cooperación de Marruecos y al respaldo de varios socios europeos, al tiempo que defendió la política migratoria de su país, al considerar que España cuenta con una de las fronteras exteriores más seguras del bloque.
Sin embargo, cuestionó con dureza la postura de algunos gobiernos que, en lugar de respaldar a Madrid, impulsaron críticas e incluso propusieron una suspensión temporal de España del espacio Schengen.
Sánchez afirmó que esa reacción estuvo motivada “por prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos” y advirtió que “la Unión Europea no puede permitirse este tipo de reacción egoísta, polarizadora e ilegal”.
El pedido de una reunión extraordinaria
Frente a este escenario, el mandatario solicitó a Irlanda, que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, la convocatoria urgente de una videoconferencia de ministros del Interior para definir una respuesta común ante futuras crisis migratorias y reafirmar que la protección de las fronteras exteriores constituye una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros.
El planteo llegó después de uno de los mayores episodios migratorios registrados en la frontera sur española en los últimos años. De acuerdo con el Gobierno de España, al menos 67 personas murieron durante la crisis y más de 48.000 de los casi 50.000 migrantes que ingresaron a Ceuta regresaron a Marruecos en un plazo de 48 horas.
Las repercusiones también dejaron al descubierto las diferencias internas dentro de la Unión Europea. Mientras varios gobiernos expresaron su respaldo a España, otros, como Finlandia y Polonia, endurecieron sus cuestionamientos. En respuesta, Sánchez difundió estadísticas de Frontex que ubican a Italia, los Balcanes occidentales y Grecia por delante de España en cantidad de ingresos irregulares registrados entre 2021 y 2026.
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