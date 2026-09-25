Inglaterra vs. España por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV
La "Roja" disputa su primer partido oficial tras consagrarse campeona del mundo ante Argentina en Nueva Jersey.
Inglaterra y España se enfrentan este sábado, desde las 15:45 (hora argentina), en el estadio Wembley de Londres, por la primera fecha del Grupo A3 de la Liga de las Naciones de la UEFA.
El seleccionado inglés llega a este encuentro después de haber conseguido el tercer puesto en el Mundial 2026, tras caer ante Argentina en la semifinal. Para esta nueva etapa, Thomas Tuchel decidió mantener una parte importante de la base que disputó la Copa del Mundo, aunque realizó varios cambios en la convocatoria. Entre los principales nombres que continúan se destacan Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka.
La "Roja", por su parte, se consagró en el Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva York-Nueva Jersey y consiguió así el segundo título mundial de su historia. El equipo de Luis de la Fuente inició ahora un nuevo ciclo con buena parte del plantel campeón y vuelve a competir oficialmente en la Liga de las Naciones.
Para este nuevo ciclo de la Liga de Naciones, Inglaterra y España comparten el Grupo A3 con República Checa y Croacia, por lo que el resultado del debut puede empezar a marcar el rumbo de la zona.
Formaciones de Inglaterra vs. España por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Inglaterra: Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Myles Lewis-Skelly, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel
- España: Unai Simón; Eric García, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.
Horario y televisación
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Hora: 15:45.
Estadio: Wembley de Londres.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
- TV: Disney+.
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