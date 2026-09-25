Inglaterra vs. España por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV

El seleccionado inglés llega a este encuentro después de haber conseguido el tercer puesto en el Mundial 2026, tras caer ante Argentina en la semifinal. Para esta nueva etapa, Thomas Tuchel decidió mantener una parte importante de la base que disputó la Copa del Mundo, aunque realizó varios cambios en la convocatoria. Entre los principales nombres que continúan se destacan Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka.