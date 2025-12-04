Jóvenes parejas celebraron un casamiento masivo en las ruinas de Palestina: "Momento de felicidad"
La boda se realizó en medio de las escombros de la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, como un símbolo, explicaron sus organizadores, de que "una vez más, la población de Gaza resurgirá de las ruinas".
Entre las ruinas que dejó la cruenta invasión israelí a la Franja de Gaza como respuesta al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023, medio centenar de jóvenes protagonizaron una boda masiva en la sureña ciudad de Jan Yunis.
En una escena surrealista y alegre al mismo tiempo, en la que el telón de fondo son los enormes edificios destruidos por los bombardeos israelíes durante dos años de guerra, 54 parejas se unieron durante una ceremonia de bodas colectiva, un inusual "momento de felicidad", describió Karam Moussaaed, uno de los recién casados.
"Necesitábamos algo que nos hiciera sentir que nuestros corazones aún están vivos", dijo, mientras resonaban los tambores, la música festiva y las parejas se dirigían hacia el estrado nupcial en medio de centenares de invitados que agitaban banderas de Palestina.
Para la ceremonia, se montó un escenario en una plaza entre edificios semi destruidos y montículos de escombros, en los que se sentaron cientos de espectadores.
Las novias, con sus vestidos blancos adornados con cintas rojas, sostenían contra su pecho ramos de flores con los colores de Palestina —rojo, blanco y verde—, mientras que sus esposos ondeaban pequeñas banderas.
Esta ceremonia pudo organizarse gracias al frágil acuerdo de tregua vigente desde el 10 de octubre pasado, tras más de dos años de una devastadora ofensiva que dejó cerca de 60 mil víctimas fatales, la mayor parte de ellos mujeres y niños.
"Es un sentimiento muy bonito, una alegría que realmente necesitamos después de todo el sufrimiento que hemos padecido, el hambre, la pérdida de nuestros seres queridos y amigos", afirmó Moussaaed.
Hikmat Oussama, otro de los novios aseguró a su vez que "es una sensación indescriptible poder empezar a reconstruir una vida después de toda esta guerra, toda esta destrucción. Si Dios quiere, vendrán días mejores".
La ceremonia de bodas colectiva, bautizada como "Vestido de alegría", fue organizada por la fundación humanitaria emiratí Al-Faris Al-Shahim.
"Elegimos este lugar" para decir que "una vez más, la población de Gaza resurgirá de las ruinas", explicó Charif al Neyrab, responsable de la fundación.
"Y si Dios quiere, restauraremos el futuro y reconstruiremos" el territorio palestino, añadió.
Desde la entrada en vigor de la tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino, conseguida bajo la fuerte presión del presidente estadounidense, Donald Trump, los habitantes de Gaza comenzaron tímidamente a reconstruir sus destrozadas vidas, en un territorio en gran parte asolado y aún sumido en una grave crisis humanitaria.
El alto el fuego se mantiene en general hasta ahora, a pesar de varios ataques del ejército israelí, que afirma tener como objetivo a supuestos combatientes de Hamas. Según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas, 360 personas murieron desde el inicio de la tregua.
