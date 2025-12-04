Jóvenes parejas celebraron un casamiento masivo en las ruinas de Palestina: "Momento de felicidad"

Esta ceremonia pudo organizarse gracias al frágil acuerdo de tregua vigente desde el 10 de octubre pasado, tras más de dos años de una devastadora ofensiva que dejó cerca de 60 mil víctimas fatales, la mayor parte de ellos mujeres y niños.

boda gaza

"Es un sentimiento muy bonito, una alegría que realmente necesitamos después de todo el sufrimiento que hemos padecido, el hambre, la pérdida de nuestros seres queridos y amigos", afirmó Moussaaed.

Hikmat Oussama, otro de los novios aseguró a su vez que "es una sensación indescriptible poder empezar a reconstruir una vida después de toda esta guerra, toda esta destrucción. Si Dios quiere, vendrán días mejores".

La ceremonia de bodas colectiva, bautizada como "Vestido de alegría", fue organizada por la fundación humanitaria emiratí Al-Faris Al-Shahim.

boda gaza

"Elegimos este lugar" para decir que "una vez más, la población de Gaza resurgirá de las ruinas", explicó Charif al Neyrab, responsable de la fundación.

"Y si Dios quiere, restauraremos el futuro y reconstruiremos" el territorio palestino, añadió.

Desde la entrada en vigor de la tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino, conseguida bajo la fuerte presión del presidente estadounidense, Donald Trump, los habitantes de Gaza comenzaron tímidamente a reconstruir sus destrozadas vidas, en un territorio en gran parte asolado y aún sumido en una grave crisis humanitaria.

El alto el fuego se mantiene en general hasta ahora, a pesar de varios ataques del ejército israelí, que afirma tener como objetivo a supuestos combatientes de Hamas. Según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas, 360 personas murieron desde el inicio de la tregua.