Nuevo ataque masivo de Rusia a Ucrania dejó al menos siete muertos

El nuevo ataque ruso de dio luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara como “muy positiva” la reunión entre sus enviados especiales y el presidente Putin, destinada a explorar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. El encuentro, realizado el martes pasado en el Kremlin, se prolongó durante más de cinco horas y contó con la participación de Steve Witkoff, representante de la Casa Blanca, Jared Kushner, asesor presidencial y yerno de Trump, y el propio Putin.

ataque masivo rusia ucrania

Trump resaltó que la delegación estadounidense percibió una actitud favorable de Putin hacia una solución negociada del conflicto. “Ayer tuvieron una reunión muy buena con el presidente Putin”, señaló el mandatario estadounidense. Según Trump, los enviados de ña Casa Blanca le informaron que el líder ruso dejó la impresión de buscar una salida negociada al enfrentamiento. “Su impresión fue que le gustaría que la guerra terminara”, aseguró Trump.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky expresó el martes un moderado optimismo respecto a los avances en los esfuerzos de paz, resaltó la agilidad de las negociaciones y la implicación activa de Estados Unidos para alcanzar una solución al conflicto.

“Mis palabras reflejan un poco de optimismo debido a la rapidez de las negociaciones y al interés mostrado por parte estadounidense. Esto demostró que Estados Unidos no está renunciando ahora a ningún tipo de diálogo diplomático, lo cual es positivo”, señaló Zelensky.

