Legisladores demócratas difunden fotos inéditas de la casa que Jeffrey Epstein tenía en el Caribe
Fotos y videos muestran diferentes espacios de la mansión situada en una isla privada donde el fallecido multimillonario cometió sus crímenes sexuales.
Legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundió imágenes inéditas de la mansión de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes del Caribe, donde el difunto delincuente sexual cometió sus crímenes.
Entre las fotos que salieron a la luz se observan habitaciones, baños, salas de masajes y un teléfono fijo con nombres escritos en los botones de marcación rápida.
También se observa lo que parece ser una silla de dentista en una habitación adornada con máscaras de rostros de hombres calvos colgados en todas las paredes.
Otra de las fotos fue tomada de una pizarra negra donde están escritas palabras como “poder”, “engaño” y “música”, mientras que otras se encuentran censuradas.
También se difundieron al menos dos videos. En uno de ellos, el camarógrafo realiza un recorrido por una de las habitaciones y un baño en suite de la mansión.
Otra grabación comienza con un paneo de la parte externa de la casa, junto al mar Caribe, y luego el sector de la pileta, con una llamativa estatua de bronce en uno de sus extremos.
“Los demócratas del comité recibieron fotos y videos nunca antes vistos de la isla privada de Jeffrey Epstein que pintan un escalofriante panorama detrás de las puertas cerradas de Epstein”, describieron desde el comité demócrata en una publicación realizada en la red social X donde compartieron un archivo con todas las imágenes.
Robert García, líder del comité, expresó: “Estas imágenes ofrecen una mirada perturbadora al mundo de Jeffrey Epstein. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación. Es difícil imaginar los horrores que ocurrieron en estas habitaciones”.
En otro de sus mensajes, reclamó que el presidente Donald Trump haga públicas todas las imágenes de la mansión: “Mientras los republicanos se demoran en obtener justicia, los demócratas luchan todos los días. En nuestra investigación sobre Epstein, trabajamos arduamente para divulgar todo lo que recibimos, al mismo tiempo que protegemos a los sobrevivientes”, sostuvo García.
“Necesitamos que el Departamento de Justicia cumpla con nuestra citación y publique los archivos completos de inmediato”, remarcó en otro de sus mensajes publicados en X.
