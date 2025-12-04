Legisladores demócratas difunden fotos inéditas de la casa que Jeffrey Epstein tenía en el Caribe

isla privada Jeffrey Epstein

Otra grabación comienza con un paneo de la parte externa de la casa, junto al mar Caribe, y luego el sector de la pileta, con una llamativa estatua de bronce en uno de sus extremos.

“Los demócratas del comité recibieron fotos y videos nunca antes vistos de la isla privada de Jeffrey Epstein que pintan un escalofriante panorama detrás de las puertas cerradas de Epstein”, describieron desde el comité demócrata en una publicación realizada en la red social X donde compartieron un archivo con todas las imágenes.

Robert García, líder del comité, expresó: “Estas imágenes ofrecen una mirada perturbadora al mundo de Jeffrey Epstein. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación. Es difícil imaginar los horrores que ocurrieron en estas habitaciones”.

En otro de sus mensajes, reclamó que el presidente Donald Trump haga públicas todas las imágenes de la mansión: “Mientras los republicanos se demoran en obtener justicia, los demócratas luchan todos los días. En nuestra investigación sobre Epstein, trabajamos arduamente para divulgar todo lo que recibimos, al mismo tiempo que protegemos a los sobrevivientes”, sostuvo García.

“Necesitamos que el Departamento de Justicia cumpla con nuestra citación y publique los archivos completos de inmediato”, remarcó en otro de sus mensajes publicados en X.