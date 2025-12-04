Deportan a 125 argentinos que ingresaron a Brasil de forma ilegal

Entre las medidas, las autoridades de Brasil les impusieron multas por evasión al control migratorio y procedieron a iniciar los trámites para la deportación de los migrantes ilegales. A su vez, se les impuso un registro de impedimento para ingresar al país vecino.

Los conductores de los dos colectivos también fueron demorados para su interrogatorio y posteriormente quedaron en libertad, según informó la policía local.

De todas formas, a raíz de este caso, las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para esclarecer si existen otros delitos vinculados al hecho, como la promoción de la migración ilegal desde Argentina a Brasil.

Cinco argentinos fueron detenidos en Miami por robar en un shopping

Cinco turistas argentinos fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, acusados de presuntos robos cometidos en varias tiendas del Dolphin Mall, uno de los shoppings más conocidos del sur de Florida.

Los arrestos se llevaron a cabo el domingo luego de que agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando en un operativo de vigilancia especial, respondieran a varias denuncias por robos en el shopping.

Ante esto, según fuentes policiales, los oficiales revisaron las cámaras de seguridad y observaron el modus operandi del grupo. Las imágenes de las grabaciones muestran a los sospechosos ingresando primero a una tienda de Burlington, donde eligieron valijas de gran tamaño y se retiraron sin pagarlas.

El informe policial asegura que, minutos después, el mismo grupo quedó grabado en un local de Columbia, donde se dividieron y guardaron mercadería dentro de las valijas robadas. Según las imágenes, mientras algunos distraían a los empleados, otros cometían los robos. La misma maniobra habría sido llevada a cabo en la sucursal de The North Face. En tanto, la policía sostiene que dos de los sospechosos también fueron vistos robando en una tienda de Tommy Hilfiger.