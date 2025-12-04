Imágenes impactantes: así se estrelló un caza F-16 durante una demostración en Estados Unidos
El accidente ocurrió durante un entrenamiento de los Thunderbirds, los pilotos de élite de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Un jet de combate F-16 se estrelló en el desierto de California, Estados Unidos, durante una misión de entrenamiento en un espacio aéreo controlado. El polito logró eyectarse segundos antes del impacto y sobrevivió. El momento del impacto quedó registrado en un video.
El accidente aéreo ocurrió el miércoles alrededor de las 10.45 (hora local) cuando el F-16C Fighting Falcon, perteneciente a los Thunderbirds, el escuadrón de exhibición de la Fuerza Aérea estadounidense, se precipitó sobre el desierto de Mojave.
El siniestro quedó registrado en un video donde se ve al F-16 envuelto en una bola de fuego y una extensa columna de humo negro luego de estrellarse y explotar contra el suelo. A la distancia se observa al piloto descendiendo lentamente en su paracaídas tras logran eyectarse de la aeronave segundos antes del impacto.
El avión cayó sobre lecho de un lago seco, a unos 290 kilómetros de Los Ángeles, en una zona del condado de San Bernardino que suele utilizarse para ejercicios militares y que se ubica a pocos kilómetros del aeropuerto local de Trona.
Tras el incidente, personal del Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino se dirigió rápidamente a la zona para controlar el incendio de la aeronave. En paralelo, los quipos de emergencia asistieron al piloto, quien recibió atención médica en el lugar y luego fue trasladado a un hospital cercano, en condiciones de salud estables.
Mientras se llevaba a cabo el trabajo de los rescatistas y bomberos, personal militar cerró el perímetro del lugar del impacto para que se realicen las tareas de investigación y recolección de restos de la aeronave.
El primer reporte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos indicó que la aeronave había partido desde la base aérea de Nellis y formaba parte de una salida en la que participaron varios aviones del equipo de exhibición. Según las primeras informaciones, el impacto se produjo luego de que la aeronave descendiera de manera abrupta, aunque no brindaron mayores detalles sobre lo sucedido.
La investigación del accidente se encuentra en curso y quedará en manos de la 57th Wing, una unidad operativa del Centro de Guerra de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos establecida en Nellis. Fuentes militares indicaron que se procederá al análisis de la caja negra, a una inspección de los restos del motor y se revisarán de las comunicaciones del piloto con control de tráfico aéreo.
