Imágenes impactantes: así se estrelló un caza F-16 durante una demostración en Estados Unidos

Mientras se llevaba a cabo el trabajo de los rescatistas y bomberos, personal militar cerró el perímetro del lugar del impacto para que se realicen las tareas de investigación y recolección de restos de la aeronave.

El primer reporte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos indicó que la aeronave había partido desde la base aérea de Nellis y formaba parte de una salida en la que participaron varios aviones del equipo de exhibición. Según las primeras informaciones, el impacto se produjo luego de que la aeronave descendiera de manera abrupta, aunque no brindaron mayores detalles sobre lo sucedido.

La investigación del accidente se encuentra en curso y quedará en manos de la 57th Wing, una unidad operativa del Centro de Guerra de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos establecida en Nellis. Fuentes militares indicaron que se procederá al análisis de la caja negra, a una inspección de los restos del motor y se revisarán de las comunicaciones del piloto con control de tráfico aéreo.