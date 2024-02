Preocupa la salud de Kate Middleton tras su cirugía abdominal

Kate Middleton

"La princesa de Gales ha regresado a su casa en Windsor para continuar su recuperación de la cirugía. Está teniendo una buena evolución", indicaba el comunicado oficial del Palacio de Kensington.

“Hay cosas que no las podemos contar todavía. Evoluciona, pero no todo lo favorable que la casa real británica querría que fuera”, informó la periodista española Concha Calleja, especializada en la casa real británica, contó este fin de semana en el programa Fiesta

“Ha habido un movimiento de la casa real inglesa que no se entiende. Por un lado, filtran que Kate ha contratado a un secretario particular, para dar a entender que está en casa haciendo cosas, pero, por otro lado, no vemos una imagen. Hasta que no la veamos, las especulaciones no van a parar”, añadió por su parte Aurelio Manzano, quien también se especializa en noticias sobre la realeza.

Según la informante, "la operación fue grave en sí misma. Después, hubo complicaciones más graves todavía. Y los médicos tuvieron que tomar una decisión rapidísima, que fue inducirla al coma. Y eso fue así. La princesa no entró en un coma, fue inducida”.

Destacó también que Kate Middleton intentó durante todo este tiempo “mantener la mayor normalidad posible por sus hijos y de que su información médica permanezca privada”.