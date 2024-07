Kate Middleton reapareció en la final de Wimbledon y fue ovacionada por el público

Hay que destacar que la esposa del Príncipe WIlliam es la patrona de la All England Lawn Tennis and Croquet club. Además, como fanática del tenis decidió no perderse el encuentro, al igual que su hija Charlotte, quien admira a Alcaraz. En cuanto a Pippa, ella escogió estar junto a su hermana en este regreso a sus actividades.

Kate Middleton

Con una sonrisa enorme en su cara, Kate reapareció poco antes del encuentro, momento en el que también tuvo la oportunidad de conocer y saludar personalmente a alguna de las estrellas del tenis. Entre ellas, claro, personalidades como Emma Raducanu y Barbora Kejcikova. Pero, esto no fue todo para el regreso de la futura Reina al ojo del público.

Si hay algo que emocionó a la nuera del Rey Carlos III fue la ovación del público una vez que la vieron en el palco junto a sus acompañantes. Con esto, una vez más, dejaron en claro que es una de las personalidades de la Monarquía más querida por sus súbditos, tal y cómo siempre ha sucedido.

Eso sí, lo cierto es que Kate entrega los premios de Wimbledon desde hace ocho años sin interrumpción. Tal es así que, por eso, decidió regresar a ver su público en este encuentro. De todas formas, debido a su enfermedad, los fans no esperaban su aparición, en especial teniendo en cuenta que se encuentra alejada de las tareas oficiales.