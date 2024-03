Kate Middleton reveló cómo fue el momento en el que le contó a sus hijos que tiene cáncer

kate

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, indicó Kate. “La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, agregó.

En torno a la enfermedad y su futuro, la princesa de Gales remarcó: "Mi trabajo siempre me ha aportado una profunda sensación de alegría. Y estoy deseando volver cuando siga adelante. Pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo".

Finalmente, dio un sentido mensaje para cualquier otra persona que esté luchando contra el cáncer: "Por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos". Cabe destacar que la Realeza aún no reveló el tipo de cáncer que padece Kate.