Un experto analizó los gestos no verbales del video de Kate Middleton

Ante este anuncio el mundo se paralizó y miles de comentarios surgieron al respecto. No obstante, uno de los que más llamó la atención fue la revelación del análisis no verbal en el video de Middleton. La misma fue publicada por la especialista no verbal, Patricia Centeno, quien realizó en X un hilo sobre esto.

El análisis de Centeno rápidamente se volvió viral ya que allí explica cada movimiento y cada expresión, las cuales también hacen referencia a los rumores que se establecieron con la desaparición de Kate. Además, remarcó que "este vídeo es impecable y su ausencia por enfermedad comprensible (como ya lo era antes de confesar que padece cáncer). Pero eso no quita que Kensington Palace ha gestionado fatal esta crisis y ha tenido muchos errores".