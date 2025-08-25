Reino Unido: creen que una vaca puede haber ayudado a construir el enigmático Stonehenge

reino unido inglaterra stonehenge Imagen de Hans Hansen en Pixabay

La mandíbula de vaca fue analizada por especialistas del British Geological Survey, la Universidad de Cardiff y el University College de Londres, que observaron los isótopos de plomo, carbono, oxígeno y estroncio en el tercer molar.

Esa muela informó a los investigadores de detalles como que el animal llegó a vivir por lo menos dos años, pero la pieza dental en sí registró unos seis meses de crecimiento, entre invierno y verano, en los cuales estuvo en contacto con una fuente de plomo que data de hace 400 millones de años.

La conclusión de los investigadores fue que el animal habría comenzado su vida en una zona con rocas del paleozoico, por ejemplo, en el suroeste de Gales, cerca de las canteras de donde se extrajo la piedra que se usó para construir Stonehenge.

Stonehenge fue construido en etapas, y hace alrededor de una década se instaló que los menhires más antiguos de Stonehenge fueron construidos de pieda azul traída de las montañas de Preseli, en Gales, teoría que se refuerza con este informe.

El análisis de la muela de vaca "proporciona la primera evidencia del movimiento de ganado desde Gales, además de documentar cambios en la dieta y eventos vitales que ocurrieron hace unos 5000 años", señaló autora principal del estudio, Jane Evans, citada por Infobae.