Donald Trump impone sanciones a países europeos porque no puede comprar Groenlandia
Luego de que varios países de la OTAN enviaran tropas y recursos diplomáticos a la isla administrada por Dinamarca, el magnate neoyorquino enfureció.
Donald Trump no solo está empeñado en recolonizar económica y financieramente a toda América, sino también a quedarse de cualquier manera con Groenlandia, la enorme isla norteamericana administrada por Dinamarca. Los observadores más audaces advierten que se trataría del paso previo para eventualmente anexionar Canadá.
Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos se topa con una oposición serie del gobierno danés y hasta de la población groenlandesa, que -según sondeos- prefieren seguir siendo parte de la Unión Europea (UE). En el mismo sentido se ha expresado la mayoría de los estadounidenses.
Por el momento y aunque ha amenazado con acciones militares, el magnate persiste en su intención de comprar Groenlandia a la corona danesa, y ante la sistemática negativa de la otra parte ahora ha recrudecido la guerra comercial contra Europa en su conjunto.
En concreto, anunció este sábado que desde el 1 de febrero próximo impondrá aranceles del 10% a todos los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Pero esos aranceles aumentarán al 25% desde el 1 de junio y se mantendrán hasta que los daneses cedan.
La declaración de Trump se produjo después de que varios miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, enviaran tropas y recursos diplomáticos a Groenlandia, lo que desató la furia del neoyorquino.
“Estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible", escribió Trump en redes sociales. "Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas", añadió.
También dijo que Estados Unidos "está dispuesto a negociar de inmediato con Dinamarca y/o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluida la máxima protección, durante tantas décadas", enfatizó.
Mientras tanto, miles de daneses salieron a las calles de Copenhague para protestar contra las acciones y declaraciones del presidente norteamericano, quien no ceja en su intención de tomar el control de Groenlandia, sea como sea.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario