Donald Trump impone sanciones a países europeos porque no puede comprar Groenlandia

“Estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible", escribió Trump en redes sociales. "Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas", añadió.

También dijo que Estados Unidos "está dispuesto a negociar de inmediato con Dinamarca y/o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluida la máxima protección, durante tantas décadas", enfatizó.

Mientras tanto, miles de daneses salieron a las calles de Copenhague para protestar contra las acciones y declaraciones del presidente norteamericano, quien no ceja en su intención de tomar el control de Groenlandia, sea como sea.