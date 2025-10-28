La Comisión de Derechos Humanos de Brasil criticó el operativo policial en Río de Janeiro: "Guerra y barbarie"

Por eso, la comisión reafirmó su compromiso con la vida y los derechos humanos, “exigiendo transparencia, rendición de cuentas e investigación rigurosa de todos los hechos”.

Durante la jornada el secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Víctor Santos, afirmó que la operación fue diseñada con antelación y no contó con el apoyo del gobierno federal.

Al menos 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro salieron a ejecutar 100 órdenes de arresto. Cuando los equipos llegaron, aún de madrugada, los narcotraficantes respondieron con disparos y quemando barricadas .

doca da penha

Entre los arrestados se encuentra Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão do Quitungo, uno de los líderes del Comando Vermelho en la región.

Otro capturado es Nicolás Fernandes Soares, identificado como operador financiero de uno de los principales líderes del CV, Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca o Urso , según O Globo.

El propio Doca sigue prófugo aún a pesar de la veintena de órdenes de detención que están vigentes en su contra.