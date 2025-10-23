Vacaciones en Brasil 2025: la playa paradisíaca donde se puede nadar con delfines
A 80 kilómetros de Natal, este destino combina actividades al aire libre con un contacto único con la naturaleza. Los detalles en la nota.
Brasil se presenta como uno de los destinos turísticos más completos de Sudamérica. Su enorme diversidad geográfica le permite contar con playas de ensueño y sitios cargados de naturaleza, ideales para relajarse y alejarse del ritmo acelerado de la ciudad.
A unos 80 kilómetros al sur de Natal, en el estado de Rio Grande do Norte, se encuentra Baía dos Golfinhos. Si bien deslumbra por sus aguas serenas y sus impresionantes acantilados, el punto que atrapa a los visitantes es la presencia de delfines que se acercan a la orilla.
Qué se puede hacer en Baía dos Golfinhos
Este destino es ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y la aventura al aire libre. Los visitantes pueden practicar snorkel, explorar los senderos que recorren la zona o deslizarse por el agua en kayak, conectando de manera directa la naturaleza.
Además, cuenta con miradores que permiten contemplar vistas impresionantes del océano Atlántico. Estas actividades hacen de Baía dos Golfinhos un destino perfecto para relajarse, desconectarse y apreciar la belleza del paisaje brasileño.
Dónde queda Baía dos Golfinhos
Baía dos Golfinhos está situada en el nordeste de Brasil, dentro del municipio de Tibau do Sul, en la reconocida región turística de Pipa.
Esta playa forma parte de una zona protegida gracias a su diversa biodiversidad, albergando numerosas especies de plantas y animales que la convierten en un sitio único.
Cómo llegar a Baía dos Golfinhos
Los turistas, por lo general, vuelan primero a San Pablo o Río de Janeiro y luego conectan con un vuelo hacia Natal. Desde allí, recorren 80 kilómetros por carretera hasta llegar a la localidad de Pipa.
La manera más cómoda de llegar es en auto propio o alquilado, aunque también existen traslados privados y servicios de autobús que facilitan el arribo al destino.
