Vacaciones en Brasil 2025: la playa paradisíaca donde se puede nadar con delfines

Esta playa forma parte de una zona protegida gracias a su diversa biodiversidad, albergando numerosas especies de plantas y animales que la convierten en un sitio único.

Cómo llegar a Baía dos Golfinhos

Los turistas, por lo general, vuelan primero a San Pablo o Río de Janeiro y luego conectan con un vuelo hacia Natal. Desde allí, recorren 80 kilómetros por carretera hasta llegar a la localidad de Pipa.

La manera más cómoda de llegar es en auto propio o alquilado, aunque también existen traslados privados y servicios de autobús que facilitan el arribo al destino.