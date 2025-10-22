Turismo en Brasil: el destino rodeado de oro colonial, paisajes y tranquilidad
Reconocido como Patrimonio de la Humanidad, este destino de Brasil se ubica a pocos kilómetros de Belo Horizonte. Los detalles en la nota.
Sudamérica ofrece una diversidad de paisajes y experiencias que la convierten en un destino ideal para quienes buscan descansar durante las vacaciones. Desde playas de aguas turquesas hasta imponentes montañas y valles, el continente sorprende con opciones para todos los gustos.
Entre sus joyas, Ouro Preto se destaca: este pintoresco pueblo en el sureste de Brasil, cerca de Belo Horizonte, cautiva con sus calles empedradas y su arquitectura colonial. Además, fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por los yacimientos de oro que ostentaba en el pasado.
Qué hacer en Ouro Preto
En Ouro Preto, los turistas tienen la oportunidad de explorar sus emblemáticas iglesias coloniales, reconocidas por su impresionante estilo barroco y su riqueza histórica.
Más allá de los templos, se pueden realizar recorridos guiados que permiten adentrarse en la historia del pueblo, conocer sus antiguas tradiciones y entender cómo la minería influyó en su desarrollo.
Además, la calidez de los habitantes y su exquisita gastronomía hace que la experiencia sea aún más satisfactoria, dejando a los visitantes con ganas de regresar en el futuro.
Dónde queda Ouro Preto
Este destino, en el corazón de Minas Gerais y rodeado de montañas históricas por sus yacimientos de oro, se encuentra a pocos kilómetros de Belo Horizonte. Se puede llegar fácilmente en auto, en autobús o mediante excursiones turísticas que recorren la ruta hacia este pueblo Patrimonio de la Humanidad.
Cómo llegar a Ouro Preto
La forma más práctica de visitar Ouro Preto es volando primero a Belo Horizonte y luego completar el trayecto en autobús hasta el pueblo. También se puede optar por un viaje por carretera desde Río de Janeiro, aunque en este caso el recorrido dura más de seis horas.
