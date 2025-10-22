Turismo en Brasil: el destino rodeado de oro colonial, paisajes y tranquilidad

Dónde queda Ouro Preto

Este destino, en el corazón de Minas Gerais y rodeado de montañas históricas por sus yacimientos de oro, se encuentra a pocos kilómetros de Belo Horizonte. Se puede llegar fácilmente en auto, en autobús o mediante excursiones turísticas que recorren la ruta hacia este pueblo Patrimonio de la Humanidad.

Cómo llegar a Ouro Preto

La forma más práctica de visitar Ouro Preto es volando primero a Belo Horizonte y luego completar el trayecto en autobús hasta el pueblo. También se puede optar por un viaje por carretera desde Río de Janeiro, aunque en este caso el recorrido dura más de seis horas.