La cumbre del clima de la ONU cerró sin acuerdo por diferencias sobre los combustibles fósiles
La COP31 terminó en Antalya sin declaración final tras casi dos días de prórroga y el rechazo a un borrador que omitía dejar atrás los combustibles fósiles.
La cumbre climática de Naciones Unidas COP31, celebrada en Antalya, Turquía, cerró este domingo sin alcanzar un acuerdo final, tras casi dos días de prórroga y el rechazo de la Unión Europea, Panamá y las Islas Marshall a un borrador que no mencionaba el abandono de los combustibles fósiles.
El presidente de la COP31 y ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, admitió la falta de consenso al señalar que el texto no fue impuesto a nadie y que no había acuerdo para adoptarlo, en una conferencia que se extendió más allá del cierre previsto para el viernes por la tarde y se volvió la más larga de las cumbres climáticas de la ONU, nuevamente con la ausencia de Estados Unidos.
Rechazos, cruces y el rol de los países petroleros
El ministro irlandés de Clima, Darragh O'Brien —cuyo país ejerce la presidencia rotativa de la UE—, sostuvo que el bloque no aprobaría una decisión que omitiera los combustibles fósiles y denunció que la cumbre fue "secuestrada por Estados petroleros", postura a la que se sumaron delegaciones como las de Panamá y la enviada especial de las Islas Marshall, Kathy Jetnil-Kijiner.
Un borrador inicial impulsado por Australia había incluido acelerar la salida de los combustibles fósiles, pero ese punto cayó ante la resistencia de países productores como Arabia Saudita; ni siquiera una reunión de última hora entre la UE y Arabia Saudita logró destrabar el consenso, mientras el negociador saudita Mohamad Ayub defendió que cada país elija sus soluciones y activistas como Sara Shaw (350.org) calificaron el texto como "una licencia para seguir contaminando".
La reacción de Guterres y los puntos de la propuesta
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó en un comunicado su "profunda" decepción por el resultado y acusó a los intereses de los combustibles fósiles de actuar de forma similar a la industria tabacalera para retrasar políticas y bloquear medidas mientras se agravan impactos como sequías, olas de calor o tragedias como el desprendimiento de un glaciar en Nepal.
La última propuesta mantenía la meta promovida por Turquía de elevar del 23% actual al 35% la participación de la electricidad en el consumo energético global para 2035 y conservaba el planteo de países petroleros del Golfo sobre captura y almacenamiento de carbono, cuestionado por la UE y organizaciones ambientales por desviar el foco de la reducción de la producción de petróleo y gas.
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