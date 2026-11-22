El presidente de la COP31 y ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, admitió la falta de consenso al señalar que el texto no fue impuesto a nadie y que no había acuerdo para adoptarlo, en una conferencia que se extendió más allá del cierre previsto para el viernes por la tarde y se volvió la más larga de las cumbres climáticas de la ONU, nuevamente con la ausencia de Estados Unidos.