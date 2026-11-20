Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 21 de noviembre
De acuerdo a lo revelado por el Servicio Meteorológico Nacional, se acerca un fin de semana largo sumamente agradable, con altas temperaturas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un sábado 21 de noviembre con el clima un tanto variable a lo largo del día. De acuerdo con los datos del pronóstico oficial, la jornada presentará una amplitud térmica moderada, con una temperatura mínima estimada en 17°C y una máxima que alcanzará los 27°C.
El detalle por franjas horarias muestra un comienzo de día estable, pero con abundante nubosidad:
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Madrugada: se presentará con cielo mayormente nublado.
Mañana: habrá una leve mejora en las condiciones de visibilidad, con cielo parcialmente nublado y presencia de sol.
Tarde: volverá a incrementarse la cobertura nubosa, tornándose nuevamente mayormente nublado mientras se alcanza el pico térmico de 27°C.
Noche: llegará la inestabilidad a la región, con pronóstico de tormentas aisladas para el cierre de la jornada.
Cómo sigue el clima en el AMBA: el pronóstico para el fin de semana largo
Para quienes planifiquen actividades al aire libre durante el resto del fin de semana y el inicio de la próxima semana laboral, el termómetro mantendrá registros primaverales e incluso mostrará un leve ascenso:
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Domingo 22 de noviembre: se espera una mañana un poco más fresca en comparación con el sábado, con una mínima de 15°C, mientras que la máxima repetirá los 27°C.
Lunes 23 de noviembre: el arranque de la semana traerá un aumento de la temperatura, con una mínima de 16°C y una máxima que trepará hasta los 29°C.
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