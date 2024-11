La explicación de un carnicero sobre por qué no hay que comprar pechuga de pollo que se hizo viral

“Tienen que comprar un pollo entero, siempre lo digo y siempre lo diré”, mencionó en el video que publicó en octubre en TikTok.

pechuga de pollo

El carnicero aseguró que, aunque una persona viva sola y por tal motivo decida comprar solo alguna parte específica del pollo, como la pechuga, las patas o las alitas, es mejor comprar el pollo entero y congelar lo que no se use.

“Le dices al carnicero ‘hazme el alakiri’”, lanzó, en referencia a lo que en Argentina sería cortar o trocear el pollo en partes separadas.

“Te va a separar alitas por un lado, cuarto trasero por el otro y las pechugas por el otro”, detalló mientras realizaba la maniobra. “Para el pollo entero, el carnicero te lo hace totalmente gratis”, lanzó.

“Es algo que deberían saber todos. Pero claro, como hay gente que no sabe comprar, acá estoy yo para enseñarles como se hace esto”, agregó mientras mostraba las partes del pollo troceado: “Aquí tienes comida para un día y comida para otro día”.

“Parece ser que hay gente que no sabe comprar”, repetía criticando a los que prefieren no consumir el pollo entero. “A comprar nunca se va con prisa, si vas con prisa o te engañan o te equivocas”, sostuvo mientras repetía que los carniceros no cobran por trocear el pollo.

Los usuarios no se mostraron muy conformes con las recomendaciones del carnicero viral. Varios le hicieron notar las equivocaciones de su video: “Mi carnicero no me lo hace gratis, tiene precio si es entero y otro si es troceado”, le comentó una usuaria. “Donde vivo yo te cobran y en casa no tengo los cuchillos del carnicero”, agregó otra. Otro le mencionó que “el carnicero no te corta la pechuga porque ellos las venden aparte”.

Una usuaria también justificó sus motivos por los cuales no compra pollo entero: “Las alitas no me gustan”.