La fastuosa colección de autos del dueño de ueno bank: más de un millón de dólares y un solo color

De la mansión a la investigación fiscal

El descubrimiento de esta flota contrasta fuertemente con la situación financiera de la entidad que presidía. Ueno bank fue sometido a un proceso de disolución luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) constatara un índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo legal requerido.

Actualmente, Vázquez Villasanti se encuentra detenido junto a otros siete directivos. El Ministerio Público investiga a la cúpula del banco por posibles conductas punibles, entre las que se destacan la lesión de confianza, la violación de la obligación de llevar libros de comercio y conductas indebidas en situaciones de crisis institucional.