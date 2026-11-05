La fastuosa colección de autos del dueño de ueno bank: más de un millón de dólares y un solo color
El allanamiento al vicepresidente del disuelto ueno bank reveló una flota de lujo valuada en más de un millón de dólares de Miguel Vázquez Villasanti.
El allanamiento a la residencia de Miguel Vázquez Villasanti, fundador de ueno bank —entidad recientemente disuelta por insolvencia—, dejó al descubierto un nivel de ostentación sorprendente. Durante el procedimiento en su mansión del barrio Mbocayaty, en Asunción, lencontraron una extraordinaria colección de vehículos de alta gama.
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El garaje del "unicornio": lujo y fijación por el negro
La imagen de abundancia que ostentaba el empresario bancario, quien solía autodenominarse como el futuro "primer unicornio" empresarial de Paraguay (empresas valuadas en más de US$ 1.000 millones), se materializó en su imponente garaje. Según los reportes policiales, la flota vehicular presentaba una llamativa particularidad: todos los vehículos eran de un estricto color negro.
Entre los vehículos de alta gama estacionados en la propiedad, se identificaron deportivos de lujo y camionetas exclusivas. La lista de rodados incluye:
- Porsche 911 GT3: un icónico deportivo valuado entre US$ 211.000 y US$ 274.000.
- Mercedes-Benz Brabus (500 G): un modelo naftero, de 8 cilindros y blindado, con un precio de mercado de US$ 550.000.
- Bentley Continental GT: un vehículo de ultra lujo valuado entre US$ 300.000 y US$ 400.000.
- Mercedes-Benz Clase G (G-Wagon): valuado entre US$ 200.000 y US$ 250.000.
- Mercedes-Benz AMG GT 63: un deportivo de cuatro puertas con un valor estimado entre US$ 150.000 y US$ 200.000.
- Lexus LX: una lujosa camioneta valuada entre US$ 110.000 y US$ 140.000.
- BMW Serie M (M8): cupé de lujo que ronda entre los US$ 95.000 y los US$ 130.000.
A esta imponente lista se suman dos vehículos de la marca japonesa Toyota: una Tacoma y una RAV4, ambas correspondientes al año en curso. Según los informes preliminares de la Policía, el valor total del conjunto de vehículos incautados rondaría los US$ 1,4 millones.
De la mansión a la investigación fiscal
El descubrimiento de esta flota contrasta fuertemente con la situación financiera de la entidad que presidía. Ueno bank fue sometido a un proceso de disolución luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) constatara un índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo legal requerido.
Actualmente, Vázquez Villasanti se encuentra detenido junto a otros siete directivos. El Ministerio Público investiga a la cúpula del banco por posibles conductas punibles, entre las que se destacan la lesión de confianza, la violación de la obligación de llevar libros de comercio y conductas indebidas en situaciones de crisis institucional.
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