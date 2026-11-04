Represión en Asunción ante masivas protestas por la quiebra de Ueno Bank: el enojo de los ahorristas
Un gran número de personas se manifestó luego de que Ueno Bank fuese intervenido y reclaman al presidente Santiago Peña la devolución de lo depositado.
Una multitudinaria manifestación en las calles del centro de Asunción desembocó en severos momentos de tensión y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes ganaron las calles durante la noche para exigir respuestas e indignarse ante la situación financiera vinculada a Ueno Bank.
Las imágenes registradas en el lugar muestran una atmósfera de elevada fricción, con cientos de personas congregadas en arterias céntricas gritando consignas y registrando los hechos con sus teléfonos celulares. Ante el avance de la multitud, la Policía desplegó un nutrido cordón de efectivos con chalecos de alta visibilidad para contener la marcha.
Durante el operativo se produjeron forcejeos, empujones y momentos de represión en los que los uniformados intentaron replegar a los manifestantes. La multitud respondió alzando los brazos, filmando el accionar policial y reclamando a viva voz ante la falta de respuestas institucionales.
La zona permanece bajo estricta vigilancia policial ante el riesgo de que se renueven los focos de protesta en las próximas horas.
Santiago Peña, tras la disolución de Ueno Bank: "La prioridad es y será proteger el fruto de ese esfuerzo"
A través de un video difundido por los canales oficiales del gobierno, el presidente Santiago Peña se dirigió a los ciudadanos para explicar las acciones del Poder Ejecutivo. "Estoy plenamente consciente de que miles de paraguayos están preocupados por los sucesos de ayer, generados por la decisión del Banco Central del Paraguay de proceder con la disolución de Ueno Bank", inició el mandatario.
Peña buscó transmitir empatía y firmeza ante la incertidumbre: "Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y sobre todo sé que detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos. Por eso, la prioridad del Gobierno del Paraguay es y será proteger con toda nuestra fuerza el fruto de ese esfuerzo y generar respuestas concretas, rápidas y responsables".
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