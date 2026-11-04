Represión en Asunción ante masivas protestas por la quiebra de Ueno Bank: el enojo de los ahorristas.

Peña buscó transmitir empatía y firmeza ante la incertidumbre: "Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y sobre todo sé que detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos. Por eso, la prioridad del Gobierno del Paraguay es y será proteger con toda nuestra fuerza el fruto de ese esfuerzo y generar respuestas concretas, rápidas y responsables".