Trump admitió que la guerra con Irán perjudicó a los republicanos, pero aseguró que volvería a atacar

Donald Trump reconoció que la guerra contra Irán tuvo un impacto negativo en el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que los republicanos sufrieron una contundente derrota frente a los demócratas. Pese al costo político del conflicto, el mandatario aseguró que no se arrepiente de haber ordenado los ataques y que volvería a hacerlo si tuviera que tomar nuevamente la decisión.