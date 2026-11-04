Trump admitió que la guerra con Irán perjudicó a los republicanos, pero aseguró que volvería a atacar
El presidente de Estados Unidos reconoció que el conflicto influyó en la derrota electoral de su partido por el aumento del precio de los combustibles.
Donald Trump reconoció que la guerra contra Irán tuvo un impacto negativo en el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que los republicanos sufrieron una contundente derrota frente a los demócratas. Pese al costo político del conflicto, el mandatario aseguró que no se arrepiente de haber ordenado los ataques y que volvería a hacerlo si tuviera que tomar nuevamente la decisión.
Durante un acto en la Casa Blanca, Trump coincidió con las críticas de su vicepresidente, JD Vance, sobre la incidencia de la guerra en el resultado electoral. El Presidente admitió que el conflicto provocó un aumento en el precio de la nafta, uno de los factores que golpeó al oficialismo durante la campaña.
"Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", afirmó el mandatario, al defender la ofensiva militar que comenzó en febrero.
Qué dijo JD Vance sobre la derrota republicana
Las declaraciones de Trump se conocieron después de que JD Vance responsabilizara a la guerra con Irán por el resultado de los comicios. "La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", escribió el vicepresidente en una publicación en la red social X.
La derrota dejó a los demócratas con mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes, un escenario que complica los dos años de mandato que le quedan a Trump y limita su margen de acción en el Congreso.
Trump habló sobre un posible juicio político
El mandatario también fue consultado sobre la posibilidad de que la nueva mayoría demócrata impulse un juicio político en su contra. Trump consideró que esa iniciativa no prosperará y advirtió que podría perjudicar al propio Partido Demócrata. "Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran", sostuvo, y cuestionó que pudiera avanzar un impeachment sin motivos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario