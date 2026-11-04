Argentina recibió un nuevo respaldo internacional a su reclamo de soberanía por Malvinas
Los países iberoamericanos aprobaron por unanimidad una declaración que insta al Reino Unido a retomar las negociaciones con la Argentina.
La Argentina recibió un nuevo respaldo internacional por su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Los países iberoamericanos aprobaron por unanimidad un comunicado especial que reclama la reanudación de las negociaciones entre Buenos Aires y Londres para encontrar una solución pacífica a la disputa territorial.
La decisión se tomó durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores realizada este miércoles en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El documento insta a ambos países a retomar el diálogo diplomático "a la mayor brevedad posible" y reconoce la disposición argentina para avanzar en una solución negociada.
El canciller Pablo Quirno fue quien anunció la aprobación del comunicado y celebró el respaldo regional. El funcionario también vinculó el pronunciamiento con la tensión generada por los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, impulsados por empresas que cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido.
El reclamo argentino por la soberanía de Malvinas
En su mensaje, Quirno sostuvo que la Argentina mantiene su voluntad de resolver la controversia por la vía diplomática y pacífica, de acuerdo con el derecho internacional. También recordó que el Gobierno considera ilegítimas las licencias otorgadas a las compañías Rockhopper y Navitas para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la zona.
El canciller detalló además las acciones jurídicas impulsadas por el país: el 28 de septiembre inició un procedimiento arbitral contra el Reino Unido, previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y el 13 de octubre solicitó medidas provisionales urgentes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir el comienzo de la explotación de recursos naturales en el área en disputa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario