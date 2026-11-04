Argentina recibió un nuevo respaldo internacional a su reclamo de soberanía por Malvinas

El canciller detalló además las acciones jurídicas impulsadas por el país: el 28 de septiembre inició un procedimiento arbitral contra el Reino Unido, previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y el 13 de octubre solicitó medidas provisionales urgentes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir el comienzo de la explotación de recursos naturales en el área en disputa.