A qué hora llega un fuerte diluvio con tormentas y ráfagas de 70 km/h: cuáles son las zonas más afectadas
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, fuertes tormentas azotarán distintos puntos del país. Los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó su sistema de alertas meteorológicas y emitió un aviso de nivel amarillo por precipitaciones y tormentas de variada intensidad para la jornada de este jueves 5 de noviembre. El foco de inestabilidad afectará principalmente a distintas provincias del Norte Grande y el Noreste (NEA) del país.
Llega un fuerte diluvio con tormentas y ráfagas de 70 km/h: cuáles son las zonas más afectadas
De acuerdo con la cartografía oficial difundida por el organismo, la franja bajo alerta comprende:
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Jujuy y Salta: Sectores del extremo norte y áreas de frontera de ambas provincias serranas.
Formosa y Chaco: Prácticamente la totalidad de la franja norte del territorio formoseño y el límite norte chaqueño.
Misiones: El extremo noreste provincial, cercano a la frontera con Brasil.
En contraposición, provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja experimentarán una jornada sin alertas vigentes.
Fenómenos previstos y riesgos asociados
La calificación de nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". Según el organismo técnico:
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Se proyectan lluvias de variada intensidad con valores de agua acumulada que pueden alcanzar registros significativos en cortos períodos.
El sistema de tormentas estará acompañado por ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y no se descarta la caída ocasional de granizo.
Recomendaciones oficiales de prevención
Ante el desarrollo de estas tormentas, las autoridades de Protección Civil y el SMN sugieren a los habitantes de las áreas afectadas:
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Evitar la circulación innecesaria: Mantenerse a resguardo en edificaciones cerradas durante los momentos de mayor severidad del temporal.
Revisar desagües: Mantener limpios sumideros y canaletas domiciliarias para prevenir anegamientos.
Asegurar elementos sueltos: Retirar u optimizar la fijación de objetos en balcones, patios o techos susceptibles de volar por acción del viento.
Precaución en rutas: Consultar el estado de transitabilidad en accesos y caminos antes de emprender viajes por zonas propensas a la acumulación de agua.
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