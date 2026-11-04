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A qué hora llega un fuerte diluvio con tormentas y ráfagas de 70 km/h: cuáles son las zonas más afectadas

Sociedad

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, fuertes tormentas azotarán distintos puntos del país. Los detalles.

A qué hora llega un fuerte diluvio con tormentas y ráfagas de 70 km/h: cuáles son las zonas más afectadas.

A qué hora llega un fuerte diluvio con tormentas y ráfagas de 70 km/h: cuáles son las zonas más afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó su sistema de alertas meteorológicas y emitió un aviso de nivel amarillo por precipitaciones y tormentas de variada intensidad para la jornada de este jueves 5 de noviembre. El foco de inestabilidad afectará principalmente a distintas provincias del Norte Grande y el Noreste (NEA) del país.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires.

Llega un fuerte diluvio con tormentas y ráfagas de 70 km/h: cuáles son las zonas más afectadas

De acuerdo con la cartografía oficial difundida por el organismo, la franja bajo alerta comprende:

  • Jujuy y Salta: Sectores del extremo norte y áreas de frontera de ambas provincias serranas.

  • Formosa y Chaco: Prácticamente la totalidad de la franja norte del territorio formoseño y el límite norte chaqueño.

  • Misiones: El extremo noreste provincial, cercano a la frontera con Brasil.

En contraposición, provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja experimentarán una jornada sin alertas vigentes.

Fenómenos previstos y riesgos asociados

La calificación de nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". Según el organismo técnico:

  • Se proyectan lluvias de variada intensidad con valores de agua acumulada que pueden alcanzar registros significativos en cortos períodos.

  • El sistema de tormentas estará acompañado por ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y no se descarta la caída ocasional de granizo.

Recomendaciones oficiales de prevención

Ante el desarrollo de estas tormentas, las autoridades de Protección Civil y el SMN sugieren a los habitantes de las áreas afectadas:

  • Evitar la circulación innecesaria: Mantenerse a resguardo en edificaciones cerradas durante los momentos de mayor severidad del temporal.

  • Revisar desagües: Mantener limpios sumideros y canaletas domiciliarias para prevenir anegamientos.

  • Asegurar elementos sueltos: Retirar u optimizar la fijación de objetos en balcones, patios o techos susceptibles de volar por acción del viento.

  • Precaución en rutas: Consultar el estado de transitabilidad en accesos y caminos antes de emprender viajes por zonas propensas a la acumulación de agua.

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