Renunció el primer ministro de Nepal tras violentas protestas por prohibir redes

Entre las casas incendiadas se encontraban las de Sher Bahadur Deuba, líder del mayor partido, el Congreso Nepalí, el presidente Ram Chandra Poudel, el ministro del Interior, Ramesh Lekhak, y el líder del Partido Comunista de Nepal Maoísta, Pushpa Kamal Dahal. También se incendió una escuela privada propiedad de la esposa de Deuba, Arzu Deuba Rana, actual ministra de Relaciones Exteriores.

La protesta masiva y el ataque al Parlamento del lunes comenzaron como una oposición a la prohibición de las redes sociales, pero se vieron alimentados por la creciente frustración y el descontento de la población hacia los partidos políticos, a los que culpan de corrupción.

“Estoy aquí para protestar por la corrupción masiva en nuestro país”, dijo Bishnu Thapa Chetri, un estudiante. “El país ha empeorado tanto que para nosotros, los jóvenes, no hay motivos para quedarnos en él. ”

“Nuestra demanda y nuestro deseo es la paz y el fin de la corrupción, para que la gente pueda trabajar y vivir de nuevo en el país”, afirmó.

El martes se registraron varias protestas a pesar del toque de queda indefinido en la capital.

“Castiguen a los asesinos del Gobierno. Dejen de matar a los niños”, coreaban los manifestantes mientras la policía utilizaba megáfonos para instarlos a regresar a sus casas.

La ira de los manifestantes se dirigió hacia el gobierno liderado por el primer ministro Khadga Prasad Oli, que cada vez era más impopular.

“Estamos aquí para protestar porque están matando a nuestros jóvenes y amigos, estamos aquí para pedir que se haga justicia y que se derribe el régimen actual. K.P. Oli debe ser expulsado”, afirmó Narayan Acharya, uno de los manifestantes que se encontraba el martes frente al maltrecho muro del edificio del Parlamento.

Otro de los manifestantes, Durganah Dahal, dijo que tenían que protestar por las muertes causadas por la policía, que actúa en nombre del Gobierno del primer ministro.

“Mientras este Gobierno siga en el poder, la gente como nosotros seguirá sufriendo”, afirmó Dahal. “Ayer mataron a tantos jóvenes que tenían tanto por delante, ahora pueden matarnos a todos fácilmente. Protestaremos hasta que este Gobierno caiga”.

Varias redes sociales muy utilizadas, como Facebook, X y YouTube, fueron bloqueadas la semana pasada tras no cumplir con un nuevo requisito de registrarse y someterse a la supervisión del gobierno.

Las manifestaciones del lunes contra la prohibición reunieron a decenas de miles de personas en Kathmandu y la multitud rodeó el edificio del Parlamento antes de que la policía abriera fuego contra los manifestantes.

“Detengan la prohibición de las redes sociales. Detengan la corrupción, no las redes sociales”, coreaba la multitud, ondeando banderas nacionales. La manifestación del lunes se denominó la protesta de la Generación Z, que generalmente se refiere a las personas nacidas entre 1995 y 2010.

Siete de los fallecidos y decenas de heridos fueron atendidos en el Centro Nacional de Traumatología, el principal hospital del país.

“Muchos de ellos se encuentran en estado grave y parecen haber recibido disparos en la cabeza y el pecho”, dijo el Dr. Badri Risa. Las familias esperaban noticias de sus seres queridos mientras la gente hacía fila para donar sangre.

Oli dijo en un comunicado que estaba formando una comisión de investigación para presentar un informe en 15 días y que se indemnizaría por las vidas perdidas y se ofrecería tratamiento gratuito a los heridos.

El ministro del Interior, Ramesh Lekhak, también dimitió en una reunión de emergencia del Gabinete celebrada el lunes por la noche.

La violencia se desató mientras el Gobierno de Nepal intenta regular las redes sociales con un proyecto de ley destinado a garantizar que las plataformas se “gestionen adecuadamente, sean responsables y rindan cuentas”. La propuesta ha sido ampliamente criticada por considerarse una herramienta de censura y de castigo a los opositores al Gobierno que expresan sus protestas en línea.

El proyecto de ley incluye la solicitud a las empresas de que designen una oficina de enlace o un punto de contacto en el país. Los grupos de derechos humanos lo calificaron como un intento del Gobierno de coartar la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

TikTok, Viber y otras tres plataformas se han registrado y operan sin interrupciones.

En 2023, Nepal prohibió TikTok por alterar “la armonía social, la buena voluntad y difundir materiales indecentes”. La prohibición se levantó el año pasado después de que los ejecutivos de TikTok se comprometieran a cumplir con las leyes locales, incluida la prohibición de los sitios pornográficos que se aprobó en 2018.