Nicolás Maduro vuelve a adelantar la Navidad en Venezuela: cuándo se festeja

En septiembre de 2024 y de la presión internacional para que se mostraran las actas de las elecciones, cosas que el gobierno venezolano jamás hizo, Maduro también optó por adelantar la Navidad. "Es septiembre y ya huele a navidad y por eso este año en homenaje al pueblo combativo, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar la Navidad para el 1° de octubre; llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad“.

“Unos tipos con sotana salieron a decir que hay Navidad solo si ellos la decretaban. No, no, señor de sotana, usted aquí no decreta nada. Jesucristo le pertenece al pueblo, las Navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera celebrar sus Navidades”, sostuvo el año pasado.

De todos modos, no era la primera vez que lo hacía. En 2020 había definido que la Navidad se celebraría el 15 de octubre como maniobra para desviar la atención pública, una vez más, de los graves problemas que atravesaba Venezuela durante la pandemia.

Tensión con Estados Unidos

Más temprano, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a Estados Unidos de ser "el centro mundial de lavado del narcotráfico", por lo que consideró que para Washington "sería mucho más fácil" combatir internamente este problema que desplegar, dijo, "barcos para agredir" a Venezuela, país al que declaró además como un territorio libre de cultivos ilícitos.

En una conferencia de prensa Rodríguez afirmó que Estados Unidos "es un país muy relevante en materia de tráfico de drogas ilícitas" y, en ese sentido, indicó que el 85% de "los dividendos" de este "negocio" se queda en el país norteamericano.

"Hay mucha hipocresía, hay mucha doble moral, hay mucha instrumentalización política, geopolítica de este tema para agredir, para intervenir, para tener como objetivo (un) cambio de régimen", afirmó Rodríguez, que tachó de "locura" y "show peligroso" el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en aguas caribeñas cercanas a Venezuela.