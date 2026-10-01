La historia del argentino que al igual que Christa Pike está hace décadas en el corredor de la muerte de EEUU

Estados Unidos: el estremecedor caso de Christa Pike

Christa Pike, una mujer de 50 años condenada a pena de muerte por el asesinato de un joven, debía ser ejecutada ayer en Tennessee, Estados Unidos, pero el procedimiento terminó de una manera inesperada: se le aplicaron dos dosis de inyección letal, perdió el conocimiento, pero continuó con vida, por lo que fue trasladada a un hospital.

El proceso se llevó a cabo en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend y fue presenciado por varios testigos y por los representantes legales de la acusada, quienes sostuvieron que la mujer seguía respirando y hasta se la escuchaba roncar.