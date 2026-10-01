La historia del argentino que al igual que Christa Pike está hace décadas en el corredor de la muerte de EEUU
Víctor Saldaño cumple condena por el secuestro y homicidio de un empleado de 46 años, cometido en 1995. Fue sentenciado a pena de muerte.
La fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee —quien sobrevivió a dos dosis de un fármaco letal— reavivó la discusión internacional sobre los métodos de la pena capital y trajo nuevamente al centro de la escena el dramático caso de Víctor Saldaño, el único ciudadano argentino que permanece alojado en el corredor de la muerte en Estados Unidos.
Saldaño cumple condena en la Unidad Allan B. Polunsky, dependiente del Departamento de Justicia Criminal de Texas, tras haber sido sentenciado a la pena máxima en 1996 por el secuestro y homicidio de Paul Ray King, un empleado de 46 años cometido en 1995 junto a un cómplice en la zona de Tickey Creek.
Con tres décadas de encierro acumuladas, el cordobés comparte con Pike la extrema prolongación de su estadía bajo la amenaza constante de la ejecución. En declaraciones previas consignadas por la cadena CNN, el recluso graficó su situación límite: “Ahorita ya no sé qué hacer, estoy desesperado, camino de un lado al otro, soy como un ratón en un cajoncito”.
El recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos
A comienzos de 2026, la defensa de Saldaño, encabezada por el abogado Benjamín Wolf, interpuso un nuevo recurso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos con el objetivo de lograr una revisión judicial de su situación.
En diálogo con La Nación, el letrado remarcó que el argentino ya "demostró al menos una alegación prima facie de discapacidad intelectual" y aclaró un punto central sobre su cuadro clínico: "Padecía esquizofrenia antes del crimen. A eso se sumó la tortura del corredor de la muerte, pero esa no es la causa de su enfermedad mental".
Estados Unidos: el estremecedor caso de Christa Pike
Christa Pike, una mujer de 50 años condenada a pena de muerte por el asesinato de un joven, debía ser ejecutada ayer en Tennessee, Estados Unidos, pero el procedimiento terminó de una manera inesperada: se le aplicaron dos dosis de inyección letal, perdió el conocimiento, pero continuó con vida, por lo que fue trasladada a un hospital.
El proceso se llevó a cabo en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend y fue presenciado por varios testigos y por los representantes legales de la acusada, quienes sostuvieron que la mujer seguía respirando y hasta se la escuchaba roncar.
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