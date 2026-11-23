Nelson trabajaba como funcionario penitenciario en el Centro Penitenciario Parnall, en Jackson, y había abierto un canal de YouTube para documentar sus viajes, desde donde llegó a publicar imágenes en la Escalera de Selarón y el Cristo Redentor durante su breve estadía, mientras el Consulado de Estados Unidos en Río de Janeiro confirmó el fallecimiento y señaló que asiste a su familia.