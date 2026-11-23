Motochorros mataron a tiros a un influencer estadounidense en Río de Janeiro: había llegado hacía dos días
Maurice Nelson, conocido como 'Organic Mo', fue perseguido por dos motochorros en el centro de la ciudad; la Policía investiga si intentó resistirse a un robo.
Un creador de contenido estadounidense identificado como Maurice Nelson, conocido en redes sociales como "Organic Mo", fue asesinado a tiros en el centro de Río de Janeiro apenas dos días después de haber arribado a la ciudad.
El ataque se produjo el viernes alrededor de las 2.10 de la madrugada en la Rua dos Inválidos y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.
Cómo fue el ataque en el centro de Río de Janeiro
De acuerdo con las imágenes incorporadas a la investigación, dos hombres que circulaban en una motocicleta comenzaron a perseguir a Nelson por la calle. Aunque el hombre intentó escapar, el acompañante descendió de la moto, logró alcanzarlo y lo empujó hasta hacerlo caer al suelo, donde le disparó antes de huir junto a su cómplice.
Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, comprobaron que la víctima conservaba su teléfono celular y 800 reales en efectivo, aunque no llevaba documentación personal, lo que demoró su identificación inicial; la principal hipótesis apunta a un intento de robo al que el estadounidense habría reaccionado, sin descartar otras líneas investigativas.
Quién era Maurice Nelson y el avance de la investigación
En la causa declaró una mujer que había compartido parte de la noche con Nelson en un boliche poco antes del ataque tras conocerlo mediante una aplicación de citas, testimonio con el que los investigadores buscan reconstruir sus últimos movimientos desde que salió del local hasta el inicio de la persecución.
Nelson trabajaba como funcionario penitenciario en el Centro Penitenciario Parnall, en Jackson, y había abierto un canal de YouTube para documentar sus viajes, desde donde llegó a publicar imágenes en la Escalera de Selarón y el Cristo Redentor durante su breve estadía, mientras el Consulado de Estados Unidos en Río de Janeiro confirmó el fallecimiento y señaló que asiste a su familia.
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