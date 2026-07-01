La NASA difundió un mapa que muestra cómo se movió el suelo tras los terremotos en Venezuela

Los especialistas aclararon que la mayor parte del movimiento registrado ocurrió de manera horizontal. Aunque también se detectaron pequeños desplazamientos verticales, estos fueron mucho menores en comparación con los movimientos laterales provocados por el terremoto.

Las imágenes de la NASA sobre Venezuela

Desde la misión NISAR también explicaron que estos datos son preliminares. Las mediciones todavía no fueron completamente validadas y no están calibradas con un punto fijo sobre la superficie terrestre, por lo que pueden presentar un margen de error. Por ese motivo, el mapa debe utilizarse principalmente como una referencia para identificar las zonas donde el terreno sufrió cambios más importantes.

Además, los científicos advirtieron que la precisión de la información puede disminuir en lugares con abundante vegetación o cubiertos por nieve, ya que esas condiciones dificultan las mediciones realizadas por el radar.

A pesar de esas limitaciones, este tipo de mapas representa una herramienta muy importante para comprender cómo afectan los terremotos al terreno. La información obtenida permite mejorar los estudios sobre la actividad sísmica, colaborar en la evaluación de los daños y brindar datos que pueden ser útiles para futuras tareas de prevención y respuesta ante desastres naturales.