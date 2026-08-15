Un terremoto de magnitud 5,2 golpeó el sur de España: provocó destrozos y evacuaciones de emergencia



En coordinación con el Ayuntamiento de Las Gabias, se ordenó el desalojo preventivo de un edificio que podría haber sufrido daños estructurales por el sismo. Martos señaló que se mantiene comunicación constante con el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, y el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez. Hasta el momento, no se han reportado heridos, salvo algunos casos de ataques de ansiedad sin gravedad.

La Diputación de Granada convocará de urgencia este sábado a un comité técnico encargado de evaluar el estado de los edificios afectados por el terremoto.