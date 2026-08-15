Un terremoto de magnitud 5,2 golpeó el sur de España: provocó destrozos y evacuaciones de emergencia
El sismo tuvo epicentro en la localidad de Alhendín, en la provincia de Granada, y fue percibido en más de 200 municipios de cinco regiones españolas. No se reportaron víctimas.
Un terremoto de magnitud 5 registrado durante la madrugada de este sábado en la provincia de Granada, en el sur de España, se sintió en amplias zonas de Andalucía y alcanzó también a las regiones de Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. Según las autoridades, hasta el momento no se han reportado víctimas, aunque sí se registraron daños materiales en distintos puntos del área afectada.
El IGN recopiló reportes de vecinos que comunicaron caída de objetos, movimiento de muebles y temblor de puertas y ventanas desde casi todos los municipios de Granada y su área metropolitana. El temblor también se percibió en localidades del norte de la provincia como Huéscar, así como en la costa —Almuñécar, Salobreña, Motril—, el poniente y la Alpujarra.
A partir del movimiento tectónico, varios habitantes de Granada registraron las consecuencias del temblor: en las imágenes que se viralizaron en redes sociales se pueden ver autos destrozados por el derrumbamiento de la mampostería de diferentes hogares. Además, en otro de los videos muestran cómo la señalización de la vía pública se movía.
El sismo provocó desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados, y daños en diferentes puntos del área metropolitana de Granada como Armilla, donde se registraron diversos daños materiales, informó el medio español El Mundo.
El diputado de Emergencias de Granada, Eduardo Martos, informó a la agencia EFE que tras el terremoto, se activaron todos los equipos de Protección Civil de la provincia. Los operativos se concentraron en los municipios del área metropolitana, la zona más afectada, con intervenciones en Armilla y Churriana, donde se registraron desprendimientos en fachadas, y en Huétor Vega, que experimentó cortes de suministro eléctrico.
En coordinación con el Ayuntamiento de Las Gabias, se ordenó el desalojo preventivo de un edificio que podría haber sufrido daños estructurales por el sismo. Martos señaló que se mantiene comunicación constante con el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, y el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez. Hasta el momento, no se han reportado heridos, salvo algunos casos de ataques de ansiedad sin gravedad.
La Diputación de Granada convocará de urgencia este sábado a un comité técnico encargado de evaluar el estado de los edificios afectados por el terremoto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario