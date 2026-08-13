Descubrimiento de la NASA: el extraño panal hallado en Marte que asombra a los astrónomos
El rover Curiosity detectó un enorme campo de fracturas poligonales en Marte que se extiende alrededor de una formación rocosa de seis metros.
Un nuevo descubrimiento de la NASA en Marte sorprendió a los científicos que trabajan con el rover Curiosity. Mientras el vehículo recorría Valle Grande, sobre la ladera del monte Sharp, sus cámaras registraron un extenso terreno cubierto por figuras geométricas similares a las celdas de un panal.
Las estructuras corresponden a fracturas poligonales que se repiten sobre buena parte de la superficie observada. Curiosity ya había encontrado formaciones parecidas durante sus años explorando el planeta rojo, aunque nunca había registrado un campo de estas dimensiones.
El descubrimiento resulta especialmente interesante porque estas grietas podrían aportar nueva información sobre los procesos geológicos y la presencia de agua en el pasado de Marte. Por el momento, los investigadores estudian tanto su forma como su composición para intentar reconstruir las condiciones que permitieron su aparición.
Qué es el extraño panal marciano que descubrió el rover Curiosity
El denominado "panal" de Marte está compuesto por una gran cantidad de fracturas poligonales que se conectan entre sí y generan un patrón parecido al de las celdas construidas por las abejas. Las figuras observadas tienen dimensiones de aproximadamente 4 a 8 centímetros y aparecen repetidas sobre una extensa zona de Valle Grande.
Aunque este tipo de formaciones no son completamente desconocidas para los investigadores, la magnitud del nuevo hallazgo llamó especialmente la atención. Durante sus 14 años de misión, Curiosity había fotografiado otros sectores con patrones similares, pero estos aparecían en áreas considerablemente más pequeñas.
En este caso, las estructuras se prolongaban prácticamente hasta donde alcanzaba la vista del rover, formando el campo de polígonos más extenso registrado por Curiosity desde que comenzó a explorar Marte.
La estructura de 6 metros de alto que rodea el panal en Marte
En medio de este particular paisaje aparece una formación rocosa que recibió el nombre de "Miraflores". Se trata de un peñasco de aproximadamente seis metros de altura que sobresale sobre el terreno y se encuentra rodeado por las fracturas poligonales.
Otro detalle que llamó la atención de los especialistas es que la parte superior de Miraflores presenta una gruesa acumulación de arena, generando un contraste con el suelo fracturado que domina sus alrededores.
La combinación entre esta estructura y la enorme extensión de polígonos representa una escena que Curiosity no había observado anteriormente a semejante escala. Por este motivo, los científicos están realizando mediciones y análisis químicos que podrían ayudar a reconstruir la historia geológica de la zona.
Qué origina estos extraños polígonos en la superficie de Marte, según la NASA
Una de las principales explicaciones está relacionada con las conocidas como grietas de barro. Estas aparecen cuando un terreno que contiene humedad comienza a secarse y contraerse, provocando que el sedimento se divida hasta formar figuras poligonales.
Sin embargo, la presencia pasada de agua no es la única hipótesis que manejan los investigadores. La NASA también contempla la posibilidad de que las fracturas se hayan generado como consecuencia de sucesivos ciclos de temperaturas cálidas y frías.
Otra alternativa apunta a la compresión de los sedimentos, un proceso que podría haber expulsado agua del terreno mientras nuevas capas de material iban cubriendo la superficie. Determinar cuál de estos mecanismos tuvo mayor influencia permitirá conocer mejor cómo evolucionó esta región del planeta.
Curiosity lleva años ascendiendo el monte Sharp, una montaña de unos cinco kilómetros de altura, donde encontró diferentes evidencias de que Marte tuvo agua y condiciones químicas potencialmente compatibles con la vida microbiana. El nuevo "mar de polígonos" se suma ahora a las pistas que los científicos buscan interpretar para comprender cómo era el planeta rojo millones de años atrás.
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