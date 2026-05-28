Barcelona acordó los términos con Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria
El conjunto culé apuntó todos los cañones al delantero campeón del mundo y buscará sacarlo del Atlético Madrid lo antes posible: todos los detalles.
Una de las grandes novelas del mercado de pases europeo sumó un capítulo que promete sacudir los cimientos del fútbol español. El Barcelona está cada vez más cerca de concretar el fichaje de Julián Álvarez, un viejo anhelo que la dirigencia culé viene persiguiendo desde hace más de un año.
Según se reveló este jueves en el programa deportivo El Chiringuito, el club catalán ya logró acordar los términos personales con el delantero argentino y se dispone a avanzar con una propuesta económica limpia, sin futbolistas de por medio en la negociación. Sin lugar a dudas que se trata de un gran esfuerzo económico pero que le dará el salto de calidad a un equipo que quiere seguir mejorando año tras año.
El periodista Jota Jordi fue el encargado de destapar los detalles de la operación, asegurando que la postura de la Araña es sumamente firme para forzar su salida rumbo al Camp Nou, al punto de haber rechazado ofertas formales de gigantes como el Arsenal de Inglaterra y el PSG de Francia.
En febrero de este año, Julián mantuvo una reunión clave con la dirigencia del Colchonero donde manifestó su deseo de emigrar. En aquel entonces, las autoridades madrileñas le dieron la palabra de que, si al final de la temporada quería jugar en el Barcelona, le otorgarían todas las facilidades posibles, y ahora llegó el momento de cumplir esa promesa. El cordobés también rechazó una suculenta mejora salarial para extender su contrato con el Atlético hasta 2031, debido a su firme decisión de marcharse y al profundo descontento que le generó la filtración a la prensa de aquella reunión privada con Ángel Gil Marín, dueño de la institución rojiblanca.
Las cifras de la negociación: oferta inicial y pretensiones
Aunque el acuerdo entre el club catalán y el jugador ya es total, ahora llega el momento de la verdad entre las instituciones. El Atlético de Madrid tasó inicialmente al ex-River en 150 millones de euros. Por su parte, la primera oferta formal del Barcelona se posicionó en los 120 millones de euros. Pese a la distancia entre las pretensiones de uno y el ofrecimiento de otro, desde el entorno culé aseguran que este primer monto es un testeo del terreno. Sabiendo que el futbolista ejercerá una fuerte presión para cumplir su sueño, la directiva del Barça no dudará en estirarse y mejorar la cifra final si las condiciones están dadas para abrochar el fichaje del año.
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