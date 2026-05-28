Barcelona acordó los términos con Julián Álvarez y prepara una oferta millonaria

Las cifras de la negociación: oferta inicial y pretensiones

Aunque el acuerdo entre el club catalán y el jugador ya es total, ahora llega el momento de la verdad entre las instituciones. El Atlético de Madrid tasó inicialmente al ex-River en 150 millones de euros. Por su parte, la primera oferta formal del Barcelona se posicionó en los 120 millones de euros. Pese a la distancia entre las pretensiones de uno y el ofrecimiento de otro, desde el entorno culé aseguran que este primer monto es un testeo del terreno. Sabiendo que el futbolista ejercerá una fuerte presión para cumplir su sueño, la directiva del Barça no dudará en estirarse y mejorar la cifra final si las condiciones están dadas para abrochar el fichaje del año.