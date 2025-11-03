La Policía de Río de Janeiro afirma que el 95% de las víctimas de la masacre era del Comando Vermelho

Otros datos sobre las víctimas fatales son sus lugares de origen: 55 personas eran de Río de Janeiro pero el resto, 62, llegó a la Ciudad de Dios desde los estados de Pará (19), de Bahía (12), Amazonas (9) y Goiás (9).

También había gente oriunda de Ceará, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santos, São Paulo y Distrito Federal, y las autoridades incluso detectaron la presencia de líderes de grupos armados de al menos 11 estados, que estaban refugiados a simple vista en Río de Janeiro.

La respuesta de Brasilia

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó el jueves pasado el envío inmediato de peritos federales a Río de Janeiro para reforzar las investigaciones sobre la megaoperación policial realizada el martes.

Con la intervención de los peritos de la Policía Federal queda sin efecto la exclusividad de las autoridades locales de Río de Janeiro sobre la investigación de la más letal de las operaciones policiales de la historia de Brasil.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski informó que 20 peritos de la Policía Federal, especializados en necropsias, balística y análisis de ADN, serán desplazados de forma urgente a la capital fluminense.

Las autoridades del estado de Río de Janeiro, desde el gobernador Cláudio Castro en adelante, están en la mira de la Corte Suprema de Brasil donde el juez y fiscal Alexandre de Moraes ordenó que la preservación total y la documentación de los elementos materiales, incluidos los peritajes y sus cadenas de custodia, se realice de forma "rigurosa e integral" para asegurar la transparencia y la investigación de los hechos por parte del Ministerio Público.