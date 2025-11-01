Un micro de Botafogo quedó en medio de un tiroteo en Río de Janeiro

A pesar del susto, tanto la delegación como el cuerpo técnico se encuentran a salvo y no reportaron heridos hasta el momento. Dicha información la confirmó la propia institución a través de un comunicado oficial que emitió luego del episodio: “El autobús del Botafogo que aparece en las imágenes durante un incidente en Linha Amarela regresaba con la delegación Sub-17 al Nilton Santos después de un partido contra Vasco por la Copa Río. La delegación desembarcó en el estadio sin novedad. Todos los atletas y el personal se encuentran bien”.