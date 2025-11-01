Un micro de Botafogo quedó en medio de un tiroteo en Río de Janeiro
Un micro que transportaba a futbolistas de las divisiones inferiores de Botafogo quedó atrapado en medio de un tiroteo.
La ciudad de Río de Janeiro vive horas de extrema tensión. El procedimiento, que involucró a unos 2.500 efectivos de las policías civil y militar junto a fuerzas federales, se desarrolló en las favelas del Complexo do Alemão y Penha, zonas controladas históricamente por el Comando Vermelho. De acuerdo con los datos oficiales, al menos 130 personas fueron abatidas en lo que ya es considerada la redada más sangrienta en la historia reciente del estado.
En este contexto, apenas unos días después, un micro que transportaba a futbolistas de las divisiones inferiores de Botafogo quedó atrapado en medio de un tiroteo. El hecho ocurrió en la autopista Linha Amarela, zona cercana a una favela, y rápidamente generó alarma en el club y en todo el fútbol brasileño.
A pesar del susto, tanto la delegación como el cuerpo técnico se encuentran a salvo y no reportaron heridos hasta el momento. Dicha información la confirmó la propia institución a través de un comunicado oficial que emitió luego del episodio: “El autobús del Botafogo que aparece en las imágenes durante un incidente en Linha Amarela regresaba con la delegación Sub-17 al Nilton Santos después de un partido contra Vasco por la Copa Río. La delegación desembarcó en el estadio sin novedad. Todos los atletas y el personal se encuentran bien”.
Según informaron los medios locales, el vehículo regresaba al estadio Nilton Santos luego de un partido ante Vasco da Gama por la Copa Río Sub-17, cuando se vio sorprendido por un intenso intercambio de disparos entre bandas armadas. Los jóvenes jugadores y el cuerpo técnico permanecieron a resguardo dentro del micro hasta que cesaron los ruidos, mientras la policía intervenía en el área.
El hecho reavivó la preocupación por la ola de violencia que atraviesa Río de Janeiro, que a fines de octubre ya había sido escenario de cruentos enfrentamientos vinculados al narcotráfico. En las últimas semanas, las autoridades locales reforzaron la seguridad en distintos accesos a la ciudad, aunque los tiroteos siguen siendo frecuentes en las principales arterias que conectan con las favelas.
