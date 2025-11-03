Salen a la luz nuevos videos del megaoperativo contra el narcotráfico en Río de Janeiro

operativo Comando Vermelho

Otra escena, que fue captada por drones, muestra a policías civiles que fueron emboscados mientras avanzaban avanzan entre la vegetación. Por este hecho, dos agentes resultaron heridos y fueron rescatados más tarde.

“Estas cámaras se ponen a disposición de los organismos de control para que podamos tener toda la transparencia necesaria”, declaró el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro.

La Policía Civil de Río de Janeiro difundió el domingo un video con imágenes de 115 de los 117 cuerpos recuperados en la operación. Indicaron que 97 de los fallecidos "presentaban antecedentes penales relevantes".

Según el informe elaborado por la Defensa Pública General del Estado de Río de Janeiro, "más del 95% de las identificaciones fueron confirmadas por el Comando Vermelho y el 54% restante se encontraba fuera del estado. La mayoría de los resultados fueron inconclusos".

El comunicado de prensa oficial también detalle que "12 presentan indicios de participación en actividades delictivas en sus redes sociales".

Por otro lado, informaron que tras el operativo se incautaron unas 120 armas, entre ellas 93 fusiles. El perjuicio al crimen organizado se estima en 12.800.000 de reales, más de 2,5 millones de dólares.