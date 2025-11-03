Salen a la luz nuevos videos del megaoperativo contra el narcotráfico en Río de Janeiro
Cámaras incorporadas en los uniformes de las fuerzas de seguridad captaron los dramáticos momentos del fuego cruzado en los complejos Alemao y Penha.
En las últimas horas se conocieron nuevos videos del megaoperativo en Río de Janeiro contra el grupo criminal Comando Vermelho. Las imágenes, dignas de una película bélica, fueron tomadas desde la perspectiva de drones y cámaras instaladas en los uniformes de los policías que participaron del enfrentamiento.
La operación en los complejos Alemao y Penha duró casi 18 horas durante las cuales los policías se enfrentaron cuerpo a cuerpo contra integrantes del grupo criminal. En medio del fuego cruzado, las fuerzas de seguridad avanzaron entre zonas boscosas y comunidades, venciendo las innumerables barricadas improvisadas para dar con los sospechosos.
Las imágenes muestran un escenario de guerra feroz en medio de la favela, con agentes sorteando los obstáculos y protegiéndose en medio de las construcciones precarias. También pueden verse planos de efectivos heridos. Entre los 121 muertos hay cuatro policías que cayeron en enfrentamientos con delincuentes que estaban fuertemente armados, vestidos con chalecos antibalas o ropa de camuflaje.
Uno de los cuatro policías fallecidos en el operativo fue el sargento Cleiton Serafim Gonçalves, del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE). Las cámaras lo muestran auxiliando al cabo Oliveira - cuyo nombre no fue revelado -, herido en el muslo izquierdo en la zona de mata del Alemao.
Las cámaras que por obligación deben llevar los policías de Río Janeiro grabaron todo tipo de situaciones durante varias horas. Sin embargo, varias grabaciones se perdieron por diferentes motivos.
Otra escena, que fue captada por drones, muestra a policías civiles que fueron emboscados mientras avanzaban avanzan entre la vegetación. Por este hecho, dos agentes resultaron heridos y fueron rescatados más tarde.
“Estas cámaras se ponen a disposición de los organismos de control para que podamos tener toda la transparencia necesaria”, declaró el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro.
La Policía Civil de Río de Janeiro difundió el domingo un video con imágenes de 115 de los 117 cuerpos recuperados en la operación. Indicaron que 97 de los fallecidos "presentaban antecedentes penales relevantes".
Según el informe elaborado por la Defensa Pública General del Estado de Río de Janeiro, "más del 95% de las identificaciones fueron confirmadas por el Comando Vermelho y el 54% restante se encontraba fuera del estado. La mayoría de los resultados fueron inconclusos".
El comunicado de prensa oficial también detalle que "12 presentan indicios de participación en actividades delictivas en sus redes sociales".
Por otro lado, informaron que tras el operativo se incautaron unas 120 armas, entre ellas 93 fusiles. El perjuicio al crimen organizado se estima en 12.800.000 de reales, más de 2,5 millones de dólares.
