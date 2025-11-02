Masacre en Río de Janeiro: los vecinos creen que inseguridad creció tras el operativo
Según una encuesta, el 56% de la población carioca piensa que la "Operación Contención" alteró la tranquilidad del lugar.
La masacre en Río de Janeiro, Brasil, desató un verdadero caos entre los ciudadanos, ya que hay diferentes opiniones sobre el accionar de las fuerzas. En las últimas horas, una encuesta reveló la opinión de la población carioca y fue casi contundente.
Es que según los números revelados, más de la mitad de los vecinos consideran que la ciudad se volvió más insegura después de la "Operación Contención", el megaoperativo policial que el gobernador Cláudio Castro desplegó el martes pasado contra el grupo narco Comando Vermelho y que dejó, al menos, 130 muertos.
Este sondeo lo hizo la consultora brasileña Genial/Quaest, quien esté sábado publicó los resultados, basados en 1.500 entrevistas realizadas en 40 municipios del estado de Río. Para el 52% de los encuestados, la ciudad se ha vuelto menos segura tras la operación, mientras que solo el 35% considera que aumentó la seguridad.
La sensación de inseguridad es mayor entre las mujeres: 60% cree que la ciudad es más insegura y apenas el 26% opina lo contrario. En cambio, las opiniones están bastante repartidas entre los hombres, ya que 45% cree que Río es más segura y 44% la considera más insegura.
Si nos enfocamos en la edad de los encuestados, los jóvenes son los más preocupados. El 61%, de entre 16 y 30 años señala que la ciudad es más insegura tras el operativo. Los siguen las personas mayores de 51 años, con el 53%, y los adultos de 31 a 50 años con el 48%.
A pesar de estos número, la sensación de inseguridad dormida en todos los niveles socioeconómicos: se ubica en el 51% entre las personas que ganan hasta dos salarios mínimos; llega al 54% en el grupo que percibe entre dos y cinco salarios mínimos, y al 53% entre quienes ganan más de cinco salarios mínimos.
Algo similar se puede detectar cuando se toma en cuenta el nivel de estudios que tienen aquellos que participaron de la encuesta. La sensación de que Río es menos segura tras el operativo llega al 54% entre las personas que solo hicieron la primaria; al 51% en el grupo con secundaria completa o incompleta, y al 53% entre quienes cuentan con educación superior.
