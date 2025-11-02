Masacre en Río de Janeiro: los vecinos creen que inseguridad creció tras el operativo

A pesar de estos número, la sensación de inseguridad dormida en todos los niveles socioeconómicos: se ubica en el 51% entre las personas que ganan hasta dos salarios mínimos; llega al 54% en el grupo que percibe entre dos y cinco salarios mínimos, y al 53% entre quienes ganan más de cinco salarios mínimos.

Algo similar se puede detectar cuando se toma en cuenta el nivel de estudios que tienen aquellos que participaron de la encuesta. La sensación de que Río es menos segura tras el operativo llega al 54% entre las personas que solo hicieron la primaria; al 51% en el grupo con secundaria completa o incompleta, y al 53% entre quienes cuentan con educación superior.