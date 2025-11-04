Elecciones en Estados Unidos: qué se vota y quién gana en cinco estados y la ciudad de Nueva York

En Texas, en cambio, este martes podría resolverse la sucesión de la banca de la diputada demócrata Sheila Jackson, quien falleció hace 16 meses, informó el sitio de la CNN en Español.

Estirar el proceso para llenar esa vacante fue una maniobra de parte del gobernador Greg Abbott para evitar el "voto azul" de Texas cuando las propuestas de Donald Trump llegaran a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Cuál será el futuro de Nueva York, Nueva York

El presidente Donald Trump anunció el lunes de esta semana que le retiraría fondos federales a la ciudad de Nueva York si ganaba el "comunista" Zohran Mamdani, un demócrata nacido en Uganda de padres indios que se naturalizó estadounidense y es legislador por el distrito de Queens desde 2020.

En vez, el republicano llamó a votar por Andrew Cuomo, una figurita repetida en la política neoyorquina que llegó a ser gobernador del estado homónimo.

Pero más de un millón de personas habían emitido su voto a última hora de este martes en los comicios para alcalde, muy por arriba de los 735.000 registros de votantes durante el período de votación anticipada de la semana pasada, que marcó un récord de participación para una elección no presidencial en la ciudad, indicó la cadena CNN.

La Junta Electoral de la ciudad de Nueva York informó que algunos de los mayores niveles de participación se registraron en Brooklyn —el distrito más poblado de la ciudad—, donde más de 395.000 personas habían votado para la media tarde.

Si se cumplen las encuestas favorables, Mamdani, de 34 años, podría convertirse en el segundo alcalde más joven en la historia de la ciudad de Nueva York, así como en el primer alcalde musulmán.

Fue elegido por primera vez para la Asamblea Estatal en 2020, representando a Astoria, en el distrito de Queens, una de las zonas más progresistas de la ciudad de Nueva York y con una mayor comunidad de origen indio.

Por su parte, el hombre de Trump, Andrew Cuomo, se desempeñó como gobernador del estado de Nueva York en tres ocasiones (entre 2011 y 2021) antes de dimitir en medio de acusaciones de acoso sexual.

Los otros candidatos son el republicano Curtis Sliwa (que ni siquiera obtuvo el visto bueno de Donald Trump a pesar de ser de su partido), la conservadora Irene Estrada y Joseph Hernández, que figura como otro independiente.