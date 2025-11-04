Elecciones en Estados Unidos: qué se vota y quién gana en cinco estados y la ciudad de Nueva York
California podría modificar una pieza que cambiaría el mapa electoral de los Estados Unidos, y Nueva York podría tener un alcalde "comunista" odiado por Trump.
Estados Unidos vive este martes una jornada de elecciones clave en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, California, Virginia y Texas, donde se eligen gobernadores además de la pulseada final en la ciudad de Nueva York, donde podría surgir el primer alcalde musulmán, inmigrante e independiente, tildado como "comunista" por Donald Trump.
Las elecciones de este martes son la primera prueba de Donald Trump en las urnas a un año de comenzado su segundo mandato -no consecutivo-, y los expertos aseguran que el costo de vida en estados como Nueva York, Virginia y California podría ser decisivo para darle esos estados al Partido Demócrata o al Repúblicano.
Según una encuesta publicada por Reuters en las últimas horas, el 63% de los residentes de los Estados Unidos expresó su insatisfacción con la política monetaria aplicada por Donald Trump para gestionar el costo de vida, es decir, la inflación.
En California, además, las elecciones de este martes son clave más que nada porque podría aprobarse la Propueseta 50, una nueva distribución de los distritos electorales, lo que podría modificar drásticamente la cantidad de bancas azules (del Partido Demócrata) o rojas (del Republicano) en cada órgano legislativo, incluso a nivel nacional.
La posible nueva distribución de los distritos electorales de California podría finalmente volver "rojo" al estado que lleva décadas siendo "azul" aún teniendo en cuenta las inclinaciones conservadoras de muchos de sus habitantes.
En Texas, en cambio, este martes podría resolverse la sucesión de la banca de la diputada demócrata Sheila Jackson, quien falleció hace 16 meses, informó el sitio de la CNN en Español.
Estirar el proceso para llenar esa vacante fue una maniobra de parte del gobernador Greg Abbott para evitar el "voto azul" de Texas cuando las propuestas de Donald Trump llegaran a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Cuál será el futuro de Nueva York, Nueva York
El presidente Donald Trump anunció el lunes de esta semana que le retiraría fondos federales a la ciudad de Nueva York si ganaba el "comunista" Zohran Mamdani, un demócrata nacido en Uganda de padres indios que se naturalizó estadounidense y es legislador por el distrito de Queens desde 2020.
En vez, el republicano llamó a votar por Andrew Cuomo, una figurita repetida en la política neoyorquina que llegó a ser gobernador del estado homónimo.
Pero más de un millón de personas habían emitido su voto a última hora de este martes en los comicios para alcalde, muy por arriba de los 735.000 registros de votantes durante el período de votación anticipada de la semana pasada, que marcó un récord de participación para una elección no presidencial en la ciudad, indicó la cadena CNN.
La Junta Electoral de la ciudad de Nueva York informó que algunos de los mayores niveles de participación se registraron en Brooklyn —el distrito más poblado de la ciudad—, donde más de 395.000 personas habían votado para la media tarde.
Si se cumplen las encuestas favorables, Mamdani, de 34 años, podría convertirse en el segundo alcalde más joven en la historia de la ciudad de Nueva York, así como en el primer alcalde musulmán.
Fue elegido por primera vez para la Asamblea Estatal en 2020, representando a Astoria, en el distrito de Queens, una de las zonas más progresistas de la ciudad de Nueva York y con una mayor comunidad de origen indio.
Por su parte, el hombre de Trump, Andrew Cuomo, se desempeñó como gobernador del estado de Nueva York en tres ocasiones (entre 2011 y 2021) antes de dimitir en medio de acusaciones de acoso sexual.
Los otros candidatos son el republicano Curtis Sliwa (que ni siquiera obtuvo el visto bueno de Donald Trump a pesar de ser de su partido), la conservadora Irene Estrada y Joseph Hernández, que figura como otro independiente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario