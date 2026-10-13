Qué es un adenocarcinoma de pulmón: la explicación médica tras la operación del papa León XIV

La salud del papa León XIV se encuentra en el centro de la atención internacional luego de ser sometido a una cirugía torácica programada en la que se le extirpó un nódulo en el pulmón derecho. Tras la intervención, los informes médicos oficiales confirmaron que la lesión correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, un diagnóstico que encendió el interés público sobre las características de esta patología y el alcance del procedimiento quirúrgico.