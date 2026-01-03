La vicepresidenta de Venezuela ratificó el liderazgo de Maduro tras su captura: "Secuestro ilegal"
Nicolás Maduro fue, inesperadamente, detenido en la madrugada de este sábado 3 de enero y la invasión de Estados Unidos al país vecino causó conmoción.
Luego de la abrupta detención de Nicolás Maduro -quien ya se encuentra en Nueva York-, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, salió al cruce del accionar de Estados Unidos sobre Venezuela: "Se ha sembrado en esta tierra sagrada para defender la dignidad de un pueblo que no se entrega, de un pueblo que no se rinde y que jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios, ni de nuevos imperios, ni de imperios en decadencia", advirtió en dirección a Donald Trump.
"Estamos decididos a la libertad. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie. Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todos los mecanismos del sistema de derechos humanos internacional, que violenta y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo", agregó.
Y continuó, decidida: "Ya hemos dado demostraciones de lo que fue el año 2025, batallando nuestro pueblo, nuestros trabajadores, los empresarios, los comuneros, los campesinos, los pescadores. Toda Venezuela unida en un solo concepto productivo para garantizar los bienes y servicios de nuestro pueblo, para garantizar los alimentos, para garantizar los medicamentos, para garantizar los bienes esenciales. Bueno, estamos llamando a la defensa de la vida".
"Que no se quede un solo venezolano ni una venezolana, porque los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. De eso no tenemos ninguna duda. Ya el pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia", sostuvo, vehemente.
"Y el pueblo venezolano consciente, el pueblo venezolano con su fuego sagrado de la patria encendida, está indignado por lo que es el secuestro ilegal y legítimo del presidente y de la primera dama, primera combatiente, Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro", concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario