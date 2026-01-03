La vicepresidenta de Venezuela ratificó el liderazgo de Maduro tras su captura: "Secuestro ilegal"

Luego de la abrupta detención de Nicolás Maduro -quien ya se encuentra en Nueva York-, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, salió al cruce del accionar de Estados Unidos sobre Venezuela: "Se ha sembrado en esta tierra sagrada para defender la dignidad de un pueblo que no se entrega, de un pueblo que no se rinde y que jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios, ni de nuevos imperios, ni de imperios en decadencia", advirtió en dirección a Donald Trump.