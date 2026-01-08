Las dos inquietantes profecías de Baba Vanga que ponen en alerta al 2026: conflicto global y extraterrestres

Las profecías de Baba Vanga para 2026

Noviembre: ¿el mes del contacto oficial?

Una de las afirmaciones más impactantes atribuidas a la mística es la llegada de una nave espacial de dimensiones colosales a la atmósfera terrestre en noviembre de 2026.

Según los intérpretes de sus visiones, este evento marcaría el primer contacto oficial con una civilización avanzada. Curiosamente, esta fecha coincide con el seguimiento que la comunidad científica realiza sobre el objeto interestelar 3I/ATLAS.

Aunque astrónomos de la NASA han descartado recientemente que se trate de tecnología alienígena tras no detectar señales artificiales, el debate sobre su origen sigue encendiendo las redes sociales.

El fantasma de la Tercera Guerra Mundial

La segunda gran profecía para 2026 es, quizás, la más sombría: el estallido de un conflicto armado que involucraría a las principales potencias mundiales.

Los seguidores de Vanga asocian esta visión con los actuales focos de conflicto en Europa del Este, Asia y Medio Oriente; aunque también podría sumarse la escalada de tensiones en América tras la intromisión de Estados Unidos en Venezuela.

La predicción sugiere que 2026 marcará el comienzo de la "caída de la humanidad" a través de una guerra prolongada que reconfiguraría el mapa político global.

IA y Medicina: el contrapunto tecnológico

No todo en el universo de Vanga es apocalíptico. Para este año, también se mencionan avances que hoy vemos como una realidad tangible:

Dominio de la IA: La vidente habría anticipado que la Inteligencia Artificial tomaría el control de sectores clave de la sociedad en 2026, planteando dilemas éticos sin precedentes.

Hitos médicos: Sus visiones hablan de descubrimientos revolucionarios para alargar la vida y la producción masiva de órganos artificiales, temas que ya ocupan las agendas de los laboratorios más avanzados.