Las dos inquietantes profecías de Baba Vanga que ponen en alerta al 2026: conflicto global y extraterrestres
La célebre vidente búlgara, apodada la "Nostradamus de los Balcanes", habría señalado este año como un punto de inflexión para la humanidad, con dos eventos impactantes.
Con el inicio del 2026, el nombre de Baba Vanga (Vangeliya Pandeva Gushterova) vuelve a cobrar fuerza, ya que a pesar de haber fallecido en 1996, sus predicciones —transmitidas por seguidores y compiladores— siguen generando escalofríos por su supuesta precisión y para este año, el foco está puesto en dos eventos que podrían cambiar la historia tal como la conocemos.
Aunque a al apodada la "Nostradamus de los Balcanes" se le atribuyen aciertos como el 11-S o el desastre de Chernóbil, los escépticos recuerdan sus errores históricos, como su predicción de que Barack Obama sería el último presidente de Estados Unidos.
Especialistas en pensamiento crítico advierten que estas profecías suelen ser ambiguas y se adaptan retrospectivamente a los hechos, funcionando más como un reflejo de las ansiedades colectivas que como una ventana real al futuro.
En este caso, para 2026, los seguidores de Baba Vanga advierten que la célebre vidente búlgara predijo la llegada de una enorme nave extraterrestre al planeta Tierra y el inicio de la Tercera Guerra Mundial.
Las profecías de Baba Vanga para 2026
Noviembre: ¿el mes del contacto oficial?
Una de las afirmaciones más impactantes atribuidas a la mística es la llegada de una nave espacial de dimensiones colosales a la atmósfera terrestre en noviembre de 2026.
Según los intérpretes de sus visiones, este evento marcaría el primer contacto oficial con una civilización avanzada. Curiosamente, esta fecha coincide con el seguimiento que la comunidad científica realiza sobre el objeto interestelar 3I/ATLAS.
Aunque astrónomos de la NASA han descartado recientemente que se trate de tecnología alienígena tras no detectar señales artificiales, el debate sobre su origen sigue encendiendo las redes sociales.
El fantasma de la Tercera Guerra Mundial
La segunda gran profecía para 2026 es, quizás, la más sombría: el estallido de un conflicto armado que involucraría a las principales potencias mundiales.
Los seguidores de Vanga asocian esta visión con los actuales focos de conflicto en Europa del Este, Asia y Medio Oriente; aunque también podría sumarse la escalada de tensiones en América tras la intromisión de Estados Unidos en Venezuela.
La predicción sugiere que 2026 marcará el comienzo de la "caída de la humanidad" a través de una guerra prolongada que reconfiguraría el mapa político global.
IA y Medicina: el contrapunto tecnológico
No todo en el universo de Vanga es apocalíptico. Para este año, también se mencionan avances que hoy vemos como una realidad tangible:
- Dominio de la IA: La vidente habría anticipado que la Inteligencia Artificial tomaría el control de sectores clave de la sociedad en 2026, planteando dilemas éticos sin precedentes.
- Hitos médicos: Sus visiones hablan de descubrimientos revolucionarios para alargar la vida y la producción masiva de órganos artificiales, temas que ya ocupan las agendas de los laboratorios más avanzados.
